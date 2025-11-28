ua en ru
Пт, 28 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Біля Босфору після вибухів загорілися два танкери з "тіньового флоту" РФ

Чорне море, П'ятниця 28 листопада 2025 22:19
UA EN RU
Біля Босфору після вибухів загорілися два танкери з "тіньового флоту" РФ Ілюстративне фото: нафтовий танкер (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У Чорному морі неподалік проливу Босфор сталися вибухи на двох танкерах, що належать до "тіньового флоту" Росії, внаслідок чого судна загорілися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Танкери Kairos та Virat 28 листопада зазнали вибухів у Чорному морі неподалік турецького Босфору. На обох суднах спалахнули пожежі, про що повідомили турецькі відомства та джерела, пов’язані з морською безпекою.

Інцидент із танкером Kairos

Щодо 274-метрового танкера Kairos Мінтранс Туреччини уточнив, що на ньому стався вибух і спалахнула пожежа, коли він ішов із Єгипту до російського порту Новоросійськ. Інцидент стався за 28 морських миль від турецького узбережжя.

За даними Турецького міністерства транспорту, причиною займання став "зовнішній вплив". Повідомляють, що Kairos, який ішов під прапором Гамбії без вантажу, міг підірватися на міні. Наразі існує ризик його затоплення.

На місце події було негайно направлено два швидкісні рятувальні катери, буксир та аварійне судно, і всіх 25 членів екіпажу вдалося безпечно евакуювати. Вогонь у машинному відділенні спричинив сильне задимлення, проте екіпаж перебуває у задовільному стані.

Біля Босфору після вибухів загорілися два танкери з &quot;тіньового флоту&quot; РФ

Інцидент із танкером Virat

Ще один танкер, Virat, постраждав від вибуху приблизно за 35 морських миль від узбережжя Туреччини, трохи східніше у Чорному морі.

На допомогу судну були направлені рятувальні підрозділи. На борту Virat перебувало 20 осіб, стан яких задовільний. Є інформація що судно нібито могли атакувати морські дрони.

Зазначимо, що обидва танкери, Kairos і Virat, входять до списку суден, що підпадають під санкції проти Росії, запроваджені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

До речі, в останні роки у Чорному морі неодноразово траплялися випадки підриву суден на мінах, деякі з яких дрейфують у морі. Незважаючи на інциденти, корабельний рух через пролив Босфор продовжується.

Що відомо про "тіньовий флот" Росії

Нагадаємо, що до "тіньового флоту" входять танкери, суховантажі, газовози та інші великі судна, які формально належать третім країнам або приватним компаніям, але фактично контролюються Росією. Часто такі судна зареєстровані під "прапорами зручності" (наприклад, Гамбії, Ліберії, Панами), щоб приховати зв’язок з РФ.

За підрахунками, приблизно кожен шостий танкер у світі належить до "тіньового флоту". Загалом це близько 17% від загальної кількості діючих танкерів.

Зараз Євросоюз розглядає нові обмежувальні заходи проти тих, хто забезпечує роботу так званого "тіньового флоту" російських танкерів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація тіньовий флот Пожежа
Новини
Єрмак мав завтра летіти на зустріч із Віткоффом і зятем Трампа, - Axios
Єрмак мав завтра летіти на зустріч із Віткоффом і зятем Трампа, - Axios
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає