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Стефанішину можуть звільнити при оновленні Кабміну, - джерела

Понеділок 14 липня 2025 20:48
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Стефанішину можуть звільнити при оновленні Кабміну, - джерела Фото: віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

Ольгу Стефанішину можуть звільнити з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України у рамках перезавантаження уряду.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

За інформацією джерел, Ольга Стефанішина з високою ймовірністю покине уряд, а посада віцепрем'єра з євроінтеграції знову буде розділена з посадою міністра юстиції.

Перестановки в Кабміні

Нагадаємо, масштабні перестановки в Кабінеті міністрів планують провести за два дні. Імовірно, вони відбудуться вже цього тижня.

Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що президент України Володимир Зеленський прийняв рішення призначити першого віцепрем'єра Юлію Свириденко прем'єр-міністром.

При цьому, за словами співрозмовників, чинний голова уряду Денис Шмигаль стане міністром оборони.

А сьогодні Зеленський розповів, що запропонував Свириденко посаду прем'єра.

Водночас минулого тижня глава української держави допускав, що новим послом України у США може стати міністр оборони Рустем Умєров.

Також РБК-Україна дізналося деталі щодо того, як планують оновлення Кабміну.

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Кабінет Міністрів України Ольга Стефанішина
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