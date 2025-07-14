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Зеленський запропонував Свириденко очолити Кабмін

Понеділок 14 липня 2025 14:53
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Зеленський запропонував Свириденко очолити Кабмін Фото: президент Володимир Зеленський та Юлія Свириденко (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський написав у Telegram.

За словами глави держави, Свириденко доповіла про виконання зобов’язань, досягнутих у межах нещодавньої Конференції з відновлення України. Зеленський наголосив, що всі ініціативи, які сприяють зміцненню стійкості держави та суспільства, мають бути реалізовані у найкоротші терміни.

"Обговорили конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки громадян і масштабувати виробництво озброєння", - заявив президент.

Глава держави також анонсував початок трансформації системи виконавчої влади. У цьому контексті він запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу.

Зеленський повідомив, що очікує на представлення програми дій нового Кабміну найближчим часом.

Нагадаємо, раніше у мережі поширилась інформація про те, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль піде у відставку і йому вже шукають заміну. Зокрема, низка нардепів заявили, що президент вирішив поставити на цю посаду Юлію Свириденко, чинну віцепрем'єрку - міністерку економіки. Сама ж Свириденко днями заявила, що не отримувала пропозицій щодо того, щоб обійняти посаду прем'єр-міністра.

Нагадаємо, Денис Шмигаль очолив уряд 4 березня 2020 року напередодні коронакризи. Його уряд працює найдовше за час незалежності України, однак більшість членів уряду змінилася за цей час. Останні значні зміни відбулися у вересні 2024 року.

Детально про те, хто така Юлія Свириденко - читайте у матеріалі РБК-Україна.

РБК-Україна публікувало повний список змін, який може бути затверджений. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

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Юлія Свириденко
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