Об'єднання міністерств і нові кадри: ексклюзивні деталі щодо нового Кабміну

Вже цього тижня очікується перезавантаження Кабінету міністрів України. Ймовірно, 17 липня в Україні буде новий склад уряду, міністерств стане менше.

РБК-Україна дізналося деталі щодо того, як планують оновлення Кабміну.

Мінсоцполітики

Станом на вечір 14 липня відомо, що Оксана Жолнович буде звільнена з посади очільниці Мінсоцполітики. Крім того, планується, що відомство об'єднають з Мінветеранів, а замість Жолнович міністром призначать Дениса Улютіна.

Мін'єдності

Олексій Чернишов також залишає посаду міністра, а відомство ліквідують

Мінкульт

Планується також звільнення Миколи Точицького, а очолюване ним Міністерство культури та інформаційної політики змінить назву - буде просто Міністерство культури. Стратегічними комунікаціями займатиметься інше відомство.

Міноборони

Міноборони, як очікується очолить чинний прем'єр-міністр Денис Шмигаль, його об'єднають з Мінстратегпромом.

Мінекономіки

Планується об'єднання трьох міністерств - Мінекономіки, Мінагро та Мінекології. Нове відомство очолить Олексій Соболєв (наразі він заступник першого віцепрем'єра Юлії Свириденко).

Міносвіти

Міносвіти наразі без змін, Оксен Лісовий залишається на посаді.

Зазначимо, джерела РБК-Україна не виключають що до фінальних голосувань ще можливі зміни.