Зеленський допустив, що новим послом у США стане Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров може очолити посольство України в США. У такому разі будуть необхідні великі перестановки в Кабміні.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

Глава української держави підтвердив, що він змінить посла України в США. За словами Зеленського, він вдячний за роботу Оксані Маркаровій і вже обговорив із нею можливості подальшої держслужби.

Президент уточнив, що хотів би, щоб Маркарова продовжила працювати в Україні. Але остаточне рішення залежить від неї самої.

"Що стосується нового посла і Кабінету міністрів. Я скажу відверто: якщо я вирішу, і це буде найближчим часом, що представляти Україну в США, тобто ключовим нашим послом, буде міністр оборони Рустем Умєров, це, безумовно, вплине на серйозні перестановки в уряді України, зрозуміло чому", - додав він.

Зеленський звернув увагу, що весь український бюджет зараз - "це війна" і від Міністерства оборони дуже багато чого залежить.

Як уточнив глава держави, у цьому контексті Україні дуже важливо посилювати відносини зі США і "не втратити момент".

"Тому потрібно, щоб людина була сильною і була в контексті найголовнішого, а це посилення України, насамперед зброя. Тому одна з моїх ідей, що це може бути міністр оборони України. І це має великий вплив на уряд", - розповів Зеленський.

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