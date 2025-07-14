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Стефанишину могут уволить при обновлении Кабмина, - источники

Понедельник 14 июля 2025 20:48
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Стефанишину могут уволить при обновлении Кабмина, - источники Фото: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Милан Лелич

Ольгу Стефанишину могут уволить с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины в рамках перезагрузки правительства.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

По информации источников, Ольга Стефанишина с высокой вероятностью покинет правительство, а должность вице-премьера по евроинтеграции снова будет разделена с должностью министра юстиции.

Перестановки в Кабмине

Напомним, масштабные перестановки в Кабинете министров планируют провести за два дня. Предположительно, они состоятся уже на этой неделе.

Ранее источники РБК-Украина сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение назначить первого вице-премьера Юлию Свириденко премьер-министром.

При этом, по словам собеседников, действующий глава правительства Денис Шмыгаль станет министром обороны.

А сегодня Зеленский рассказал, что предложил Свириденко должность премьера.

В то же время на прошлой неделе глава украинского государства допускал, что новым послом Украины в США может стать министр обороны Рустем Умеров.

Также РБК-Украина узнало детали относительно того, как планируют обновление Кабмина.

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Кабинет Министров Украины Ольга Стефанишина
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