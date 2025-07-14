Перезавантаження Кабміну займе два дні, - джерела
Масштабні перестановки в Кабінеті міністрів планують провести за два дні. Імовірно, вони відбудуться вже цього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.
За словами співрозмовників видання в парламенті, завтра на порядку денному перестановок в уряді немає. Таким питанням планують зайнятися в середу-четвер, 16-17 липня.
Зі свого боку Гончаренко уточнив, що на середу вже заплановано звільнення міністрів.
При цьому, за його словами, призначення і голосування в Раді за нових міністрів плануються на четвер.
Перестановки в Кабміні
Нагадаємо, ще вчора, 13 липня, джерела РБК-Україна повідомили, що президент України Володимир Зеленський прийняв рішення призначити першого віце-прем'єра Юлію Свириденко прем'єр-міністром.
При цьому, за словами співрозмовників, чинний голова Кабміну Денис Шмигаль стане міністром оборони.
Уже сьогодні, 14 липня, Зеленський розповів, що запропонував Свириденко посаду прем'єра.
Водночас минулого тижня глава української держави допускав, що новим послом України у США може стати міністр оборони Рустем Умєров.
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