Перезавантаження Кабміну займе два дні, - джерела

Масштабні перестановки в Кабінеті міністрів планують провести за два дні. Імовірно, вони відбудуться вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та нардепа Олексія Гончаренка в Telegram .

За словами співрозмовників видання в парламенті, завтра на порядку денному перестановок в уряді немає. Таким питанням планують зайнятися в середу-четвер, 16-17 липня.

Зі свого боку Гончаренко уточнив, що на середу вже заплановано звільнення міністрів.

При цьому, за його словами, призначення і голосування в Раді за нових міністрів плануються на четвер.