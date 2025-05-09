Стефанішина про Угорщину: найскладніший переговорник, але є "світло в тунелі"
Угорщина, яка блокує вступ України до ЄС, є одним з найскладніших переговірників. Однак є "невеличке світло в тунелі", переговори Києва та Будапешта продовжуються.
Як повідомляє РБК-Україна, про це віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла в ефірі телемарафону.
"Угорщина є для мене зараз одним з найскладніших переговірників, тому що вони нічого не хочуть. Насправді риторика, яку ми чуємо, вона агресивна по відношенню до України, прагнення громадян України, в тому числі українських угорців, яких десятки тисяч, реалізувати вибір українського народу", - сказала Стефанішина.
За її словами, це важко, тому що агресивна риторика Угорщини не завжди пов'язана з самою Україною.
"Блокування різних рішень відбувається на рівні ЄС, Угорщина обрала шлях активної комунікації на рівні дипломатів з РФ, шлях комунікації з новою американською адміністрацією через призму негативного сприйняття України. Це не може не викликати сум. Ми вважаємо, що цей підхід заслуговує на переосмислення", - зазначила віцепрем'єр.
Як розповіла Стефанішина, попри все це, прямо в епіцентр опитування громадян Угорщини щодо вступу України до ЄС вона приїхала в Будапешт, а угорська сторона запропонувала обмежене коло зустрічей.
"І ми обмежилися лише обговоренням питання національних меншин, яке в принципі не є першим на порядку денному. Але я все ж таки бачу невеличке світло в цьому тунелі, я беру відповідальність за такі переговори в цьому блоці. І вже в понеділок, 12 травня, відбудеться наступна зустріч, і після неї ми зможемо розуміти, як рухатися далі", - додала вона.
Угорщина блокує вступ України до ЄС
Нагадаємо, Угорщина блокує початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан уже неодноразово заявляв, що він не підтримує членство України в ЄС.
Окрім того, він організував опитування для угорців, щоб дізнатися їхню думку щодо вступу України до ЄС.
У квітні угорська опозиційна партія "Тиса" показала результати свого соцопитування. Згідно з його результатами, 58% жителів країни підтримують вступ України до ЄС. В опитуванні взяли участь понад 1,1 мільйона осіб.
Сам Орбан похвалився в соцмережах, що проголосував проти українського вступу до Євросоюзу.
Окрім того, Орбан заявив, що членство України в ЄС невигідне для Угорщини, оскільки "загрожує її економіці". За його словами, значною проблемою є те, що Євросоюз нібито повинен утримувати мільйонну українську армію.
Він також назвав вступ України до ЄС "економічним самогубством".
Як повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, Європейський Союз має розуміння, як діяти, якщо вето Угорщини щодо вступу України не буде подолане. Розглядається план Б і план В.
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