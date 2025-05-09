Стефанішина про Угорщину: найскладніший переговорник, але є "світло в тунелі"

Угорщина, яка блокує вступ України до ЄС, є одним з найскладніших переговірників. Однак є "невеличке світло в тунелі", переговори Києва та Будапешта продовжуються.

Як повідомляє РБК-Україна , про це віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла в ефірі телемарафону.

"Угорщина є для мене зараз одним з найскладніших переговірників, тому що вони нічого не хочуть. Насправді риторика, яку ми чуємо, вона агресивна по відношенню до України, прагнення громадян України, в тому числі українських угорців, яких десятки тисяч, реалізувати вибір українського народу", - сказала Стефанішина.

За її словами, це важко, тому що агресивна риторика Угорщини не завжди пов'язана з самою Україною.

"Блокування різних рішень відбувається на рівні ЄС, Угорщина обрала шлях активної комунікації на рівні дипломатів з РФ, шлях комунікації з новою американською адміністрацією через призму негативного сприйняття України. Це не може не викликати сум. Ми вважаємо, що цей підхід заслуговує на переосмислення", - зазначила віцепрем'єр.

Як розповіла Стефанішина, попри все це, прямо в епіцентр опитування громадян Угорщини щодо вступу України до ЄС вона приїхала в Будапешт, а угорська сторона запропонувала обмежене коло зустрічей.

"І ми обмежилися лише обговоренням питання національних меншин, яке в принципі не є першим на порядку денному. Але я все ж таки бачу невеличке світло в цьому тунелі, я беру відповідальність за такі переговори в цьому блоці. І вже в понеділок, 12 травня, відбудеться наступна зустріч, і після неї ми зможемо розуміти, як рухатися далі", - додала вона.