Стефанишина о Венгрии: самый сложный переговорщик, но есть "свет в тоннеле"
Венгрия, которая блокирует вступление Украины в ЕС, является одним из самых сложных переговорщиков. Однако есть "небольшой свет в тоннеле", переговоры Киева и Будапешта продолжаются.
Как сообщает РБК-Украина, об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала в эфире телемарафона.
"Венгрия является для меня сейчас одним из самых сложных переговорщиков, потому что они ничего не хотят. На самом деле риторика, которую мы слышим, она агрессивная по отношению к Украине, стремление граждан Украины, в том числе украинских венгров, которых десятки тысяч, реализовать выбор украинского народа", - сказала Стефанишина.
По ее словам, это трудно, потому что агрессивная риторика Венгрии не всегда связана с самой Украиной.
"Блокирование различных решений происходит на уровне ЕС, Венгрия выбрала путь активной коммуникации на уровне дипломатов с РФ, путь коммуникации с новой американской администрацией через призму негативного восприятия Украины. Это не может не вызывать печаль. Мы считаем, что этот подход заслуживает переосмысления", - отметила вице-премьер.
Как рассказала Стефанишина, несмотря на все это, прямо в эпицентр опроса граждан Венгрии относительно вступления Украины в ЕС она приехала в Будапешт, а венгерская сторона предложила ограниченный круг встреч.
"И мы ограничились лишь обсуждением вопроса национальных меньшинств, который в принципе не является первым на повестке дня. Но я все же вижу небольшой свет в этом тоннеле, я беру ответственность за такие переговоры в этом блоке. И уже в понедельник, 12 мая, состоится следующая встреча, и после нее мы сможем понимать, как двигаться дальше", - добавила она.
Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС
Напомним, Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Премьер Венгрии Виктор Орбан уже неоднократно заявлял, что он не поддерживает членство Украины в ЕС.
Кроме того, он организовал опрос для венгров, чтобы узнать их мнение относительно вступления Украины в ЕС.
В апреле венгерская оппозиционная партия "Тиса" показала результаты своего соцопроса. Согласно его результатам, 58% жителей страны поддерживают вступление Украины в ЕС. В опросе приняли участие более 1,1 миллиона человек.
Сам Орбан похвастался в соцсетях, что проголосовал против украинского вступления в Евросоюз.
Кроме того, Орбан заявил, что членство Украины в ЕС невыгодно для Венгрии, поскольку "угрожает ее экономике". По его словам, значительной проблемой является то, что Евросоюз якобы должен содержать миллионную украинскую армию.
Он также назвал вступление Украины в ЕС "экономическим самоубийством".
Как сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, Европейский Союз имеет понимание, как действовать, если вето Венгрии относительно вступления Украины не будет преодолено. Рассматривается план Б и план В.
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