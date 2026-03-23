Ставка була на повстання: NYT дізналося таємний план "Моссаду" щодо Ірану

Під час підготовки до війни з Іраном США та Ізраїль розраховували, що конфлікт спровокує масове повстання всередині країни і призведе до швидкої зміни влади. Однак цей сценарій не справдився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За словами джерел, глава ізраїльської розвідки "Моссад" Давід Барнеа запропонував прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу план, за яким уже в перші дні війни можна було б активізувати іранську опозицію і спровокувати масштабні заворушення.

Цю ідею також обговорювали з представниками адміністрації Дональда Трампа. Попри сумніви частини американських та ізраїльських посадовців, Нетаньягу і Трамп, за інформацією джерел, підтримали оптимістичний сценарій.

Вони вважали, що ліквідація керівництва Ірану на початку конфлікту разом із розвідувальними операціями можуть запустити процес зміни режиму.

"Захопіть свою владу: вона буде вашою", - звернувся Трамп до іранців на початку війни.

Як іранці відреагували на заклик Трампа

Втім через три тижні після початку бойових дій повстання в Ірані так і не відбулося. За оцінками американської та ізраїльської розвідок, іранський режим ослаблений, але зберігає контроль над ситуацією.

Однією з причин називають страх населення перед силовими структурами, які жорстко придушують будь-які спроби протестів.

"Багато протестувальників не виходять на вулиці, бо їх просто розстріляють", - зазначив колишній посадовець Держдепартаменту США Нейт Свенсон.

За його словами, значна частина населення не підтримує владу, але не готова ризикувати життям.

"Вони не люблять режим, але не хочуть помирати, виступаючи проти нього. Ці 60% залишаться вдома", - додав він.

Чому план провалився?

Скептично до такого сценарію ставилися і в американських військових колах. Там попереджали, що під час бомбардувань іранці не виходитимуть на вулиці, а ймовірність масового повстання є низькою.

Схожого висновку згодом дійшов і Трамп, який визнав, що жорсткі дії силовиків ускладнюють можливість протестів.

"Тому я думаю, що це дуже серйозна перешкода для людей без зброї", - зазначив він.

Після перших заяв Трампа американські чиновники майже припинили публічно говорити про можливість повстання в Ірані, хоча окремі з них досі не відкидають такого сценарію.

Водночас прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що авіаудари мають супроводжуватися діями на землі.

"Революції не робляться з повітря", - сказав він.

За інформацією джерел, за закритими дверима Нетаньягу висловлював розчарування тим, що розрахунки "Моссаду" не виправдалися.

На переконання авторів матеріалу, припущення, що США та Ізраїль зможуть спровокувати масове повстання, виявилося однією з ключових помилок у підготовці війни, яка вже поширилася на весь Близький Схід. Замість внутрішнього колапсу іранська влада мобілізувалася та посилила конфлікт, завдаючи ударів країнах Перської затоки.

Протести в Ірані

На початку масових протестів в Ірані президент США Дональд Трамп різко відреагував на їхнє придушення та ще в січні заявив про готовність підтримати іранців у разі застосування проти них сили.

Втім військова операція проти Ірану розпочалася лише 28 лютого - за цей час влада країни змогла взяти ситуацію під контроль і суттєво послабити протестний рух.