"Повстаньте в момент істини": Нетаньягу звернувся до народу Ірану
Іранці мають самостійно повстати проти чинного режиму, щоб відновити дружні відносини з Ізраїлем.
Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
Заклик до звільнення від тиранії
За даними ЗМІ, у своєму відеоролику Нетаньягу наголосив, що Ізраїль прагне допомогти іранському народу "звільнитися від ярма тиранії".
За його словами, саме громадяни Ірану мають зробити вирішальний крок для зміни влади у своїй країні.
"Я вірю, що якщо ви повстанете в момент істини, то незабаром настане день, коли Ізраїль та Іран знову стануть хоробрими друзями", - підкреслив ізраїльський прем'єр.
Прагнення до зміни режиму
Ізраїльське керівництво вже неодноразово публічно висловлювало сподівання, що нинішній конфлікт у регіоні може стати каталізатором для зміни політичного устрою в Тегерані.
Відеозвернення супроводжувалося символічними кадрами, де люди тримали прапори Ізраїлю та історичні стяги Ірану з Левом і Сонцем.
Операція США та Ізраїлю проти Ірану
Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль та США розпочали операцію проти по Ірану, внаслідок ударів також було ліквідовано верховного лідера ісламської держави Алі Хаменеї.
Також президент США Трамп анонсував серйозний удар по Ірану у разі подальшої ескалації, попередивши про можливість "повного знищення" об'єктів режиму, якщо вони загрожуватимуть американським інтересам.
Окрім військового тиску, у Вашингтоні розглядають стратегічні кроки в регіоні. Зокрема, стало відомо, що Трамп виявляв інтерес до ідеї розмістити військові бази у ключових точках Близького Сходу для стримування Тегерана.
Крім того, за даними джерел, США розглядають можливість контролю над важливим островом в Ормузькій протоці, щоб заблокувати іранські шляхи постачання нафти та зброї.