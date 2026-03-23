Ставка была на восстание: NYT узнало тайный план "Моссада" по Ирану

Во время подготовки к войне с Ираном США и Израиль рассчитывали, что конфликт спровоцирует массовое восстание внутри страны и приведет к быстрой смене власти. Однако этот сценарий не оправдался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По словам источников, глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа предложил премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху план, по которому уже в первые дни войны можно было бы активизировать иранскую оппозицию и спровоцировать масштабные беспорядки.

Эту идею также обсуждали с представителями администрации Дональда Трампа. Несмотря на сомнения части американских и израильских чиновников, Нетаньяху и Трамп, по информации источников, поддержали оптимистический сценарий.

Они считали, что ликвидация руководства Ирана в начале конфликта вместе с разведывательными операциями могут запустить процесс смены режима.

"Захватите свою власть: она будет вашей", - обратился Трамп к иранцам в начале войны.

Как иранцы отреагировали на призыв Трампа

Впрочем, через три недели после начала боевых действий восстания в Иране так и не произошло. По оценкам американской и израильской разведок, иранский режим ослаблен, но сохраняет контроль над ситуацией.

Одной из причин называют страх населения перед силовыми структурами, которые жестко подавляют любые попытки протестов.

"Многие протестующие не выходят на улицы, потому что их просто расстреляют", - отметил бывший чиновник Госдепартамента США Нейт Свенсон.

По его словам, значительная часть населения не поддерживает власть, но не готова рисковать жизнью.

"Они не любят режим, но не хотят умирать, выступая против него. Эти 60% останутся дома", - добавил он.

Почему план провалился?

Скептически к такому сценарию относились и в американских военных кругах. Там предупреждали, что во время бомбардировок иранцы не будут выходить на улицы, а вероятность массового восстания низкая.

К похожему выводу впоследствии пришел и Трамп, который признал, что жесткие действия силовиков затрудняют возможность протестов.

"Поэтому я думаю, что это очень серьезное препятствие для людей без оружия", - отметил он.

После первых заявлений Трампа американские чиновники почти прекратили публично говорить о возможности восстания в Иране, хотя некоторые из них до сих пор не исключают такого сценария.

В то же время премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что авиаудары должны сопровождаться действиями на земле.

"Революции не делаются с воздуха", - сказал он.

По информации источников, за закрытыми дверями Нетаньяху выражал разочарование тем, что расчеты "Моссада" не оправдались.

По убеждению авторов материала, предположение, что США и Израиль смогут спровоцировать массовое восстание, оказалось одной из ключевых ошибок в подготовке войны, которая уже распространилась на весь Ближний Восток. Вместо внутреннего коллапса иранские власти мобилизовались и усилили конфликт, нанося удары по странам Персидского залива.

Протесты в Иране

В начале массовых протестов в Иране президент США Дональд Трамп резко отреагировал на их подавление и еще в январе заявил о готовности поддержать иранцев в случае применения против них силы.

Впрочем военная операция против Ирана началась только 28 февраля - за это время власти страны смогли взять ситуацию под контроль и существенно ослабить протестное движение.