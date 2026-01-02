Трамп пригрозив режиму Ірану на тлі протестів

Президент США Дональд Трамп пригрозив владі Ірану підтримати протестувальників у разі продовження насильства проти мирних громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа у його соцмережі Truth Social.

"Якщо Іран, як зазвичай, відкриє вогонь і жорстоко вб'є мирних протестувальників, Сполучені Штати Америки прийдуть їм на допомогу. Ми готові до дії", - написав очільник Білого дому.

Протести в Ірані

Нагадаємо, масові протести в Ірані спалахнули через економічну кризу та різке падіння курсу національної валюти.

Перші акції почалися у вихідні, коли продавці великого ринку Тегерана виступили проти стрімкої інфляції, закривши свої прилавки.

Сотні власників магазинів у іранській столиці та інших містах долучилися до страйку. Ініціативи протесту швидко перетворилися на рух, що об'єднує критику режиму. Протестні акції охопили університети та вулиці, на які вийшли мільйони людей.

Ці виступи стали наймасовішими в Ірані з 2022 року. Для запобігання ескалації влада посилила заходи безпеки в районах Тегерана, де розпочиналися демонстрації.

У новорічну ніч протестуючі підпалили базу ополчення Басідж, що є ключовим інструментом силового тиску влади.

Сили безпеки в багатьох регіонах реагували силовими методами, використовували сльозогінний газ і проводили затримання. Повідомлялось, що під час зіткнень молодь та студенти стали жертвами насильства з боку поліції.

За даними ЗМІ, під час антивладних протестів загинули щонайменше семеро людей.

Варто додати, що в останні роки влада в Ірані жорстко придушувала протести, що виникали через високі ціни, посухи, обмеження прав жінок та політичні свободи, часто застосовуючи масові арешти.

Економіка країни вже багато років перебуває в тяжкому стані через санкції США та Заходу, які були введені у відповідь на ядерну програму Тегерана.