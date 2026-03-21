Куди зник наступник Хаменеї? ЦРУ та Моссад намагаються розгадати "загадку Моджтаби"

Розвідувальні служби США та Ізраїлю намагаються встановити місцеперебування та реальний стан нового верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї, який перестав з’являтися на публіці після загибелі свого батька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Таємниче зникнення Хаменеї-молодшого

За інформайією видання, ЦРУ та Моссад очікували, що Моджтаба Хаменеї виступить із традиційною новорічною промовою з нагоди свята Навруз, проте лідер обмежився лише письмовою заявою в Telegram.

Це посилило підозри щодо його фізичного стану після ізраїльського удару по резиденції батька, під час якого Моджтаба міг отримати важкі поранення.

Американська розвідка має дані, що він живий, оскільки іранські чиновники намагалися організувати з ним зустрічі. Проте за останні три тижні не було оприлюднено жодного відеозвернення, що є нетиповим для лідера країни в умовах війни.

Криза управління в Тегерані

За даними джерел, команда президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки намагається з'ясувати, хто фактично керує Іраном.

Після ліквідації Ізраїлем Алі Ларіджані, якого вважали реальним керівником процесів, у країні утворився вакуум влади.

"Ми не думаємо, що іранці доклали б стільки зусиль, щоб обрати мертвого чоловіка верховним лідером, але водночас у нас немає жодних доказів того, що він бере кермо до своїх рук", - зазначив один із американських посадовців.

Наразі розвідка вважає, що фактичне управління країною перейшло до Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

"КВІР захоплює Іран, і вони божевільні. Вони дуже ідеологізовані та готові померти", - заявив високопоставлений арабський чиновник.