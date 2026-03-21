ua en ru
Сб, 21 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Куди зник наступник Хаменеї? ЦРУ та Моссад намагаються розгадати "загадку Моджтаби"

16:40 21.03.2026 Сб
2 хв
Його роль мала стати ключовою - але він раптово випав з поля зору
aimg Сергій Козачук
Фото: лідер Ірану Моджтаба Хаменеї (wikipedia org)

Розвідувальні служби США та Ізраїлю намагаються встановити місцеперебування та реальний стан нового верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї, який перестав з’являтися на публіці після загибелі свого батька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Читайте також: Лідер Ірану зробив нову заяву, але лише посилив підозри про свій стан

Таємниче зникнення Хаменеї-молодшого

За інформайією видання, ЦРУ та Моссад очікували, що Моджтаба Хаменеї виступить із традиційною новорічною промовою з нагоди свята Навруз, проте лідер обмежився лише письмовою заявою в Telegram.

Це посилило підозри щодо його фізичного стану після ізраїльського удару по резиденції батька, під час якого Моджтаба міг отримати важкі поранення.

Американська розвідка має дані, що він живий, оскільки іранські чиновники намагалися організувати з ним зустрічі. Проте за останні три тижні не було оприлюднено жодного відеозвернення, що є нетиповим для лідера країни в умовах війни.

Криза управління в Тегерані

За даними джерел, команда президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки намагається з'ясувати, хто фактично керує Іраном.

Після ліквідації Ізраїлем Алі Ларіджані, якого вважали реальним керівником процесів, у країні утворився вакуум влади.

"Ми не думаємо, що іранці доклали б стільки зусиль, щоб обрати мертвого чоловіка верховним лідером, але водночас у нас немає жодних доказів того, що він бере кермо до своїх рук", - зазначив один із американських посадовців.

Наразі розвідка вважає, що фактичне управління країною перейшло до Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

"КВІР захоплює Іран, і вони божевільні. Вони дуже ідеологізовані та готові померти", - заявив високопоставлений арабський чиновник.

Що відомо про стан Моджтаби Хаменеї

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що нового верховного лідера Ірану таємно доправили до Москви. За даними ЗМІ, йому була потрібна термінова операція після ударів США та Ізраїлю, а наразі він нібито проходить лікування в одній із резиденцій глави Кремля.

Також повідомлялося, що стан здоров'я Хаменеї-молодшого може бути значно серйознішим, ніж заявлялося офіційно. Зокрема, міністр оборони США Піт Гегсет зазначав, що Хаменеї не просто поранений, що пояснює його тривалу відсутність у публічному просторі.

Крім того, нещодавнє звернення лідера Ірану лише посилило підозри щодо його дієздатності. Текст було оприлюднено без відео- чи аудіопідтвердження, що дало підстави сумніватися у реальному контролі Моджтаби Хаменеї над процесами в країні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Іран Близький Схід Сполучені Штати Америки Ізраїль
Новини
США зняли санкції з іранської нафти, яка "застрягла" у морі, - Бессент
США зняли санкції з іранської нафти, яка "застрягла" у морі, - Бессент
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО