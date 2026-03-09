У Ірані посилюється підґрунтя для масових протестів: експерт назвав ключові причини

На тлі конфлікту на Близькому Сході в Ірані посилюється підґрунтя для масових протестів, адже керівництво країни не забезпечує базових потреб простого населення.

Про це заявив експерт з питань Ірану в ізраїльському Інституті досліджень національної безпеки Бені Сабті в ексклюзивному коментарі РБК-Україна .

"Ми бачимо, що КВІР (Корпус вартових ісламської революції – ред.) керує країною, подібно до того, що сталося з ХАМАС, і люди для них не мають значення. Вони просто хочуть вижити, залишитися при владі, і саме тому минулої ночі вони просунули Моджтабу Хаменеї, сина минулого лідера, на посаду керівника", - зазначив Сабті.

За його словами, таким чином, вони намагаються контролювати країну. В них є влада, але це не означає, що їм також вдалося забезпечити ресурси для цивільного населення чи вирішити проблему з водою.

"Вони дбають лише про збереження режиму, так само як це було з військовим крилом ХАМАС у Газі. Насправді через це, а також через призначення Моджтаби новим лідером, може виникнути ще більший потенціал для нових протестів", - додав експерт.

Він також підкреслив, що Ізраїль та США атакують і бомблять навіть ті штаби КВІР, які призначені для придушення повстань.

"Але їх так багато, і це потребує часу, тому наразі ми не бачимо, щоб люди виходили на вулиці. Я думаю, що президент (США Дональд – ред.) Трамп може закликати їх до цього, і це може мати величезний ефект", - підсумував Сабті.