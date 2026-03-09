У Ірані посилюється підґрунтя для масових протестів: експерт назвав ключові причини
На тлі конфлікту на Близькому Сході в Ірані посилюється підґрунтя для масових протестів, адже керівництво країни не забезпечує базових потреб простого населення.
Про це заявив експерт з питань Ірану в ізраїльському Інституті досліджень національної безпеки Бені Сабті в ексклюзивному коментарі РБК-Україна.
"Ми бачимо, що КВІР (Корпус вартових ісламської революції – ред.) керує країною, подібно до того, що сталося з ХАМАС, і люди для них не мають значення. Вони просто хочуть вижити, залишитися при владі, і саме тому минулої ночі вони просунули Моджтабу Хаменеї, сина минулого лідера, на посаду керівника", - зазначив Сабті.
За його словами, таким чином, вони намагаються контролювати країну. В них є влада, але це не означає, що їм також вдалося забезпечити ресурси для цивільного населення чи вирішити проблему з водою.
"Вони дбають лише про збереження режиму, так само як це було з військовим крилом ХАМАС у Газі. Насправді через це, а також через призначення Моджтаби новим лідером, може виникнути ще більший потенціал для нових протестів", - додав експерт.
Він також підкреслив, що Ізраїль та США атакують і бомблять навіть ті штаби КВІР, які призначені для придушення повстань.
"Але їх так багато, і це потребує часу, тому наразі ми не бачимо, щоб люди виходили на вулиці. Я думаю, що президент (США Дональд – ред.) Трамп може закликати їх до цього, і це може мати величезний ефект", - підсумував Сабті.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що майбутнє відносин між Ізраїлем та Іраном залежить від самих іранців. За його словами, саме громадяни Ірану повинні виступити проти чинного режиму, якщо хочуть змінити політичний курс країни і відкрити шлях до нормалізації відносин між державами.
Нетаньяху наголосив, що тільки внутрішні зміни в Ірані можуть створити умови для відновлення дружніх зв'язків з Ізраїлем.