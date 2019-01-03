На старте "пятилетки": что ждет Украину в год президентских и парламентских выборов

В 2019 году украинцы будут избирать президента и новый парламент (Виталий Носач, РБК-Украина)

В этом году Украину ожидает цикл двойных выборов: 31 марта состоятся выборы главы государства, а через полгода после них украинцам предстоит переизбрать Верховную раду. Эти выборы сформируют повестку политических процессов не только на 2019 год, но, вероятно, и на следующие пять лет. Подробнее о политических прогнозах, а также о перспективах украинских политиков и партий – в материале РБК-Украина.

Внеочередные выборы президента и Верховной рады после Революции достоинства в 2014 году фактически свели две избирательные кампании в одну, сблизив их даты в календаре на годы вперед.

В этом году Украину ожидает большой цикл выборов. Президентская кампания, по прогнозам экспертов, не ограничится одним туром выборов, а, значит, завершится в конце апреля, плавно перейдя в кампанию парламентских выборов, которые запланированы на 27 октября.

Стоит ли верить социологии

Предстоящий электоральный цикл во многом определит вектор политической жизни и преобразований в стране на ближайшие пять лет и 2019 год в частности.

Опыт предыдущих выборов показал, что волеизъявление украинцев крайне непредсказуемо. Политические эксперты сходятся во мнении, что за три месяца до президентских и за десять до парламентских выборов социология показывает лишь предварительную картину.

После старта и во время президентской кампании рейтинги кандидатов будут меняться, уверен политолог Владимир Фесенко. "Многие политтехнологи говорят, что реальные рейтинги определяются только во время выборов, когда окончательно ясно, кто участвует в выборах и какая конфигурация кампании, когда все ведут агитационную работу", – сказал он.

К тому же могут случиться события и факторы, которые существенно повлияют на состояние избирательной кампании и на рейтинги отдельных кандидатов, подчеркнул Фесенко. Например, создание Поместной православной церкви Украины положительно повлияло на рейтинг президента Порошенко, уточнил политолог.

"Могут случиться какие-то радикальные события, которые полностью перекроят ситуацию, как в сфере внешней политики, так и внутренней, – соглашается политолог Кость Бондаренко. – Условно говоря, если кто-то из нынешних рейтинговых кандидатов заявляет, что он не будет баллотироваться в президенты".

По мнению политолога Сергея Тарана, нынешняя социология играет важную роль, но ее точно нельзя назвать окончательной. На результат президентских выборов, по его мнению, преимущественно будет влиять именно ход кампании. "Например, будут ли какие-то объединения, поддержки кандидатами друг друга перед вторым туром. Или наоборот – появятся ли перед первым туром кандидаты, которые "размоют" шансы тех, кому социологи показывают высокие рейтинги", – объяснил Таран.

Если обойдется без форс-мажоров, тогда с большой долей вероятности одним из участников второго тура выборов будет лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, считает Владимир Фесенко. Пока она лидирует в социологических рейтингах, удерживая значительный отрыв от своих конкурентов. Если будут сохраняться последние рейтинговые тенденции, то ее основным конкурентом, по прогнозам Фесенко, может стать президент Порошенко.

"Но есть еще три-четыре кандидата, которые сейчас претендуют на выход во второй тур. Думаю, они также останутся в составе фаворитов и во время кампании", - говорит политолог.

Как показывают последние соцопросы, на выход во второй тур претендуют Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Юрий Бойко, Олег Ляшко и Анатолий Гриценко.

Интригу по поводу участия в мартовских выборах все еще сохраняет певец Святослав Вакарчук. Если он решит не баллотироваться в президенты, то от этого может выиграть Зеленский, полагает Владимир Фесенко.

"Есть заметное перетекание голосов между электоратом Вакарчука и Зеленского. Если Вакарчук публично поддержит кого-то из потенциальных кандидатов - Гриценко или Садового, то это прибавит голосов этому кандидату. В случае участия Вакарчука в выборах его результат будет определяться эффективностью агитационно-рекламной кампании", - говорит Фесенко.

Президентская рокировка

РБК-Украина в серии публикаций рассказывало о том, как готовятся к президентским выборам лидеры социологических рейтингов.

Кампания действующего президента Петра Порошенко, как писало РБК-Украина, будет сводиться к тому, чтобы, с одной стороны, максимально ассоциировать президента с успехами страны, и, с другой, дистанциировать его от неудач и негатива.

Акцентами предвыборной риторики Порошенко будут безвиз с Евросоюзом, сильная армия, автокефалия для украинской православной церкви, а также успехи децентрализации. Параллельно президент и его команда попытаются донести до избирателей тезис о безальтернативности Порошенко на фоне других кандидатов.

Его оппоненты традиционно выстраивают свои избирательные стратегии на критике промахов и неудач власти. К примеру, один из ключевых конкурентов Порошенко – Юлия Тимошенко, будет апеллировать к упущенным возможностям и к проблеме несправедливого ценообразования и тарифов, считает Кость Бондаренко.

"Сама Тимошенко в случае прихода к власти будет обещать, что наведет порядок, сможет быть более эффективной, чем Порошенко, и обеспечит справедливые цены и тарифы", - объясняет Бондаренко.

Наряду с социальной риторикой лидер "Батькивщины" будет использовать предложения о кардинальном переформатировании политической системы, говорит Фесенко. Еще с лета команда Тимошенко запустила масштабный проект "Новый курс Украины", который и стал основной всей ее кампании. Он подается как план "масштабной реорганизации всей страны".

Социальную повестку будет эксплуатировать и Олег Ляшко, что само по себе усложняет для него борьбу за президентство, ведь ему предстоит соперничать на одном электоральном поле с Тимошенко. Главным лозунгом кампании Ляшко будет "Народный президент". По оценке Фесенко, месседжи кампании лидера РПЛ, как и сейчас, будут основываться на "воинственно-социальном популизме" и "воинственном патриотизме".

Еще одним мотивом избирательной кампания Ляшко, как считает Бондаренко, будет "принцип справедливости", которым параллельно оперирует Тимошенко. "Ляшко пытается сегодня апеллировать к тому, что власть является несправедливой, что коррупция фактически проникла во все сферы", - рассуждает Бондаренко.

Представители лагеря, которые позиционируют себя как третья сила – Анатолий Гриценко, Андрей Садовый, Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук (если последний будет участвовать в выборах) – будут говорить о необходимости обновления политикума, полагает Сергей Таран. Созвучность акцентов их кампаний сталкивает их лбами в борьбе на одном электоральном поле. Увеличить шансы одного из этих кандидатов на второй тур могло бы выдвижение кого-то одного из них, но все попытки представителей "третьего" лагеря объединиться неоднократно заканчивались неудачей.

И почти наверняка каждый из перечисленных политиков пойдет на выборы самостоятельно. Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко во время кампании будет выступать за возврат к идеалам Майдана, западный курс Украины, борьбу с коррупцией, оценивает Кость Бондаренко.

Резко контрастировать на фоне плеяды политиков будет шоумен Владимир Зеленский, ставший одним из лидеров президентских рейтингов. Его кампания, как считает Фесенко, будет основываться на противопоставлении всем другим кандидатам. В этой гонке он выбрал для себя роль настоящего антипода и альтернативы закоренелым политическим элитам.

"Фактически это аналог голосования против всех, но с поправкой – против всех политиков. Также он будет использовать общественный спрос на новые лица. У него будет нестандартная кампания. Он также будет использовать сериал "Слуга народа", третий сезон которого выходит на экраны в марте. Реклама этого сериала уже эффективно работает на него", – рассуждает Фесенко.

По его мнению, Зеленский будет максимально использовать свое тождество с главным героем сериала Василием Голобородько – школьным учителем, ставшим президентом. При этом Фесенко допускает, что после старта кампании Зеленский все же добавит больше конкретики в свою программу.

Нет ясности о будущем лагеря, претендующего на голоса бывших сторонников "Партии регионов". После союза одного из сопредседателей партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко с партией "За життя" Вадима Рабиновича их общая "Оппозиционная платформа - За життя" выдвинула Бойко "единым кандидатом от оппозиции".

Тогда как "Оппоблок" на декабрьском съезде выбрал кандидатом Александра Вилкула. Даже в случае похода на выборы отдельными командами, Вилкул и Бойко вряд ли займут разные электоральные траектории, считает Кость Бондаренко. Тезисы Бойко будут мало чем отличаться от обыденных тезисов "Оппоблока" – критика власти, необходимость мира и возобновление экономики, полагает политолог.

Дорога в парламент

Будущий состав Верховной рады, по мнению политологов, еще более туманный, чем список претендентов на второй тур президентских выборов.

Рейтинги на парламентские выборы всерьез можно будет оценивать только после президентских выборов, на официальном старте новой кампании - примерно в начале сентября, отмечает Владимир Фесенко. На парламентские выборы, продолжает политолог, прежде всего, повлияют результаты президентских выборов и то, как будет развиваться политическая ситуация после них.

"Например, победа или поражение Петра Порошенко на президентских выборах существенно повлияет на ситуацию в БПП и вокруг БПП. Также это может повлиять на ситуацию вокруг "Народного фронта". Результат Садового повлияет на позицию "Самопомочи". Как показал опыт 2014 года, возможно создание совершенно новых политических сил, которые могут достичь успеха на парламентских выборах", - поясняет эксперт.

За десять месяцев до парламентских выборов социология обрисовывает "Народному фронту" неутешительные перспективы. Согласно соцопросу КМИС, проведенному в конце ноября – начале декабря, рейтинг НФ составляет 0,1% среди всех опрошенных. Часть депутатов из НФ, о чем уже писало РБК-Украина, ищут альтернативные варианты, чтобы сохранить мандаты в следующем созыве Рады, и присматриваются к другим командам, в частности - к "Батькивщине".

Рейтинг "Блока Петра Порошенко" также заметно "просел". Укрепить партийный результат на следующих выборах в БПП собираются за счет победы на мажоритарных округах. Наиболее влиятельные и узнаваемые нардепы, прошедшие в Раду по спискам президентской партии, уже начали окучивать выбранные ими округа.

О влиянии результата президентской кампании на парламентские выборы говорит и Сергей Таран, указывая на взаимозависимость, которая прослеживается от выборов к выборам: чем выше результат кандидата от той или иной политической силы на президентских выборах, тем выше его перспективы в ходе парламентской кампании. "К тому же партия кандидата, который выигрывает президентские выборы, автоматически становится претендентом на победу в парламентской кампании. Конечно, здесь существует прямая корреляция", - говорит Таран.

По его прогнозам, в борьбу за парламентские мандаты ввяжется множество авторских политпроектов. "Их будет реально много, те имена, которые мы вообще не называем, могут вдруг выстрелить в зависимости от того, какие результаты получат их кандидаты на президентской кампании", – размышляет Таран.

Следующий состав Рады будет политически и идеологически более разношерстным, чем нынешний, допускает Владимир Фесенко. Вполне возможно, что вместо нынешних шести фракций и двух парламентских групп в новом парламенте окажется семь-восемь фракций, прогнозирует политолог.

"Следующий созыв парламента будет более поляризован. Это можно прогнозировать с высокой вероятностью, так как увеличится количество представителей лагеря бывших "регионалов". Их в следующем составе парламента может стать примерно вдвое больше. Но сами большинство они создать не смогут, и в состав коалиции с вероятностью в 98% их не возьмут", – считает Фесенко.

Если нынешние электоральные тенденции сохранятся, то, по мнению Фесенко, потенциально коалицию в новой Раде могут создать "Батькивщина", партия Зеленского, "Гражданская позиция" Гриценко и Радикальная партия Олега Ляшко.

"Что касается других участников большинства – все зависит от того, кто пройдет в следующий созыв парламента, в каком виде будет БПП и какова будет его позиция. Другое дело, что такая коалиция будет идеологически противоречивая, им находить общий язык будет очень трудно, и возможно, ее постигнет та же судьба, что и коалицию, которая была создана в конце 2014 года", – рассуждает политический эксперт.

Возможны ли досрочные выборы в Раду

Политолог Кость Бондаренко, напротив, не считает, что состав парламент будет напрямую зависеть от личности президента, которого изберут весной. Но кто бы ни стал президентом, ему придется столкнуться с необходимостью распустить парламент, уверен Бондаренко.

"И у Петра Порошенко сегодня нет устойчивого большинства. И если Тимошенко придет к власти, то у нее небольшая фракция, а сейчас ее реальная поддержка среди населения гораздо больше", – поясняет политолог.

После инаугурации у президента действительно будет возможность в течение нескольких недель распустить Раду. Из Конституции следует, что глава государства не имеет права инициировать перевыборы парламента за полгода до окончания срока полномочий депутатов. Но полномочия Верховной рады начинаются не со дня ее избрания, а со дня принятия присяги народными депутатами, обращает внимание Бондаренко. К слову, нынешние народные депутаты принимали присягу 27 ноября 2014 года.

"Условно говоря, если президента изберут во втором туре 21 апреля, еще две-три недели уйдет на то, чтобы подготовить инаугурацию. В середине мая пройдет инаугурация, и у президента останется еще неделя для роспуска парламента", - разъясняет эксперт.

Если президент решится на роспуск парламента, у него будет большой соблазн провести выборы летом, когда можно максимально задействовать административный ресурс и, соответственно, получить максимальный результат для партии власти, говорит Бондаренко.

Если же выборы провести 27 октября, то к работе Рада приступит только в конце 2019 года, а ротации в правительстве и вовсе затянутся к марту 2020 года, добавляет он.

"Пока Рада примет присягу, затем будут зимние праздники, потом начнется формирование коалиции, дальше сразу начнутся зимние каникулы, а, значит, только в феврале 2020 года депутаты начнут работать. Дальше еще месяц уйдет на формирование правительства. То есть к марту 2020 года придется работать с этим правительством, а до конца 2019 – и с этим парламентом", – подытожил Бондаренко.