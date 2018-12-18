Радикальный кандидат: как Олег Ляшко готовится к президентским выборам

Олег Ляшко отрицает связь с олигархами (Виталий Носач, РБК-Украина)

В январе "Радикальная партия" официально выдвинет Олега Ляшко кандидатом в президенты. Он будет баллотироваться, прежде всего, для того, чтобы заложить фундамент для успешного результата своей партии на выборах в Верховную раду, которые пройдут через полгода после президентских. Впрочем, в партии настаивают, что президентские амбиции их лидера вполне серьезные. Как и с какими месседжами Ляшко намерен идти в президенты – в материале РБК-Украина.

Ставка на парламент

"Радикальная партия" выдвинет своего кандидата, который весной следующего года поборется за президентское кресло, на очередном партийном съезде 22 января. Забегая наперед, "радикалы" предупредили: сюрпризов ждать не стоит, поскольку баллотироваться будет лидер партии Олег Ляшко.

Есть высокая вероятность, что в мартовских выборах примет участие рекордное количество кандидатов. И тому есть вполне логичное объяснение с точки зрения политтехнологий. Ведь для большинства политических сил мобилизация электората в ходе кампании и неплохой результат, продемонстрированный их кандидатом на выборах президента – плацдарм для парламентских выборов, которые состоятся в октябре. То есть, в данном случае прицел делается не на президентство, а на попадание в парламент, по меньшей мере, с несколькими десятками мандатов.

Ставку на парламентские выборы делает и Олег Ляшко, убежден политолог Кость Бондаренко. "Он вряд ли тешит себя иллюзиями о том, что он может победить в этой кампании. Но третье место на выборах для него совершенно доступно, и я думаю, что он будет над этим работать", - сказал РБК-Украина Бондаренко.

Политолог Владимир Фесенко при этом не исключает президентские амбиции у Ляшко. "Думаю, что он имеет определенные надежды на президентство", - говорит Фесенко. Но для главного спонсора лидера "Радикальной партии", которым в общественно-политических кругах называют бизнесмена Рината Ахметова, больший вес имеет все же парламентская кампания, уточнил Фесенко.

"Президентские выборы – это разогрев, проявление высокого рейтинга Ляшко, чтобы конвертировать его в партийный рейтинг и закрепить на парламентских выборах", - добавил политолог.

Из масштабного исследования трех компаний – КМИС, Центра Разумкова и группы "Рейтинг", проведенного в конце октября – начале ноября, следует, что лидер "радикалов" уступает Юлии Тимошенко, Владимиру Зеленскому, Петру Порошенко, Анатолию Гриценко и Юрию Бойко. Согласно результатам, он получает 4,9% поддержки из числа всех опрошенных и 7,6% – среди тех, кто определился с кандидата, за которого проголосует в марте следующего года.

Согласно соцопросу КМИС, проведенному в конце ноября – начале декабря, Ляшко опережают все те же политики, за исключением Гриценко. В этом рейтинге он идет следом за Ляшко. Из двух тысяч респондентов КМИС, включая неопределившихся, 4,9% готовы проголосовать за Ляшко. Из числа тех, кто определился, за него собираются проголосовать 8,7% опрошенных.

Меньше эпатажа

Как стало известно РБК-Украина от собеседников в "Радикальной партии", штаб Ляшко на этих выборах возглавил глава исполкома РПЛ Юрий Зинченко. Его заместителем по штабной работе стал депутат Андрей Лозовый. В штаб также входят заместители Зинченко по исполкому: Валентина Руденко (в 2009-2010 годах – замглавы секретариата президента Виктора Ющенко), Александр Голтвенко, Антон Даниленко, Ольга Башкирова и Юрий Кампов.

За креативную часть кампании отвечает актер и сценарист Марк Гресь. Но, по словам собеседников РБК-Украина в РПЛ, все окончательные решения, вплоть до мелочей, принимает лично Ляшко.

На несколько прошлых выборов Олег Ляшко шел с лозунгом "Вила наготове!". Он постоянно выходил на публику и появлялся в рекламных роликах с этим сельхозинвентарем в руках. Теперь главный лозунг кампании – "Народный президент".

В РПЛ изданию пояснили, что Ляшко сейчас пытается работать с разными электоральными группами, в том числе, в восточных регионах страны. Акценты его публичных выступлений заметно вышли за рамки привычных тезисов о проблемах пенсионеров и крестьян. Он много рассуждает о проблемах промышленности, в частности, угольной, шахтеров и прочего "рабочего класса".

Заметно, что в последние годы лидер РПЛ значительно реже устраивает эпатажные перформансы. Он уже не ест землю с трибуны парламента и не уничтожает импортную картошку в супермаркете. "Конечно, благодаря всему этому эпатажу в первые годы он смог сильно поднять свою узнаваемость. В то же время из-за этого люди не обращали внимания, на то, что именно он говорит и предлагает. Сейчас мы хотим это поменять", - сказал изданию один из соратников главного "радикала".

Перспективы Ляшко на выборах в его окружении оценивают намного оптимистичнее, чем социологи. "По наших оценкам, ядерный электорат Ляшко составляет 7-8%, и он единственный из топовых политиков, кто после выборов 2014 года сумел сохранить более половины своих избирателей. Социологи дают нам меньше, потому что многие наши сторонники живут в маленьких городках и селах. Социологи туда просто не доходят", - уверяют в партии. В РПЛ считают, что именно по этой причине в соцопросах главными конкурентами на президентских выборах выглядят Юлия Тимошенко и Петро Порошенко. Вместе с тем, "радикалы" рассчитывают, что во втором туре их лидер встретится именно с Тимошенко.

Два года назад Ляшко и Тимошенко серьезно поссорились. Глава РПЛ чуть ли не в каждом своем выступлении критиковал главу "Батькивщины", обзывая ее "лисой драной" и "московской кукушкой", а также обвиняя в связях с Кремлем. Но, как рассказал один из нардепов от РПЛ, Ляшко и Тимошенко помирились примерно полгода назад. К слову, фракции РПЛ и "Батькивщина" достаточно слаженно критиковали идею с введением военного положения в изначальном варианте Петра Порошенко, когда этот вопрос рассматривался в Верховной раде 26 ноября.

Активную позицию радикалов, которые в знак протеста даже заблокировали трибуну парламента, в кулуарах связывали с мнением Рината Ахметова по этому вопросу. Ведь введение военного положения в Украине могло привести к полной блокаде Керченского пролива военно-морским флотом РФ. Тогда как часть экспорта предприятий, принадлежащих Ахметову, как раз и идет морским путем через Азовское и Черное моря.

Следы Ахметова

Совпадение интересов Ахметова и позиции Ляшко по "азовскому вопросу" – лишь один из аргументов, свидетельствующий о тесном сотрудничестве РПЛ и владельца группы СКМ.

Регулярные поездки Ляшко на Восток сопровождаются визитами на местные предприятия, где "высокого гостя" из столицы тепло встречает руководство и трудовые коллективы заводов и комбинатов. Так как практически все посещаемые "радикалом" предприятия находятся в собственности холдинга бизнесмена Рината Ахметова, многим это дало дополнительный повод упрекать Ляшко и его партию в связях с олигархом.

Подсобило этим разговорам и то, что в феврале исполнительный комитет "Радикальной партии" возглавил Юрий Зинченко, который до перехода на партийную работу был топ-менеджером группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Эксперты общественного движения "Чесно" весной этого года обратили внимание на то, что с 2016 года Олег Ляшко с заметной регулярностью появляется на одном из телеканалов и страницах изданий, принадлежащих медиахолдингу Ахметова. Их материалы, эфиры и сюжеты о деятельности "радикалов" носят сугубо положительный характер.

Телеканал холдинга часто освещает визиты Ляшко на предприятия Ахметова, отмечают эксперты движения "Чесно". В этой организации уточнили, что в своих отчетах РПЛ указывала факты оплаты за размещение рекламных материалов только в одном из изданий холдинга Рината Ахметова и только в 2017 году (годовые отчеты за 2018 год партии еще не подавали в НАПК). Сама реклама в издании, согласно документации, обошлась "радикалам" в 200 тысяч гривен, тогда как, по подсчетам "Чесно", партия должна была заплатить за материалы в разы больше.

Как считают эксперты движения, взаимовыгодное сотрудничество "Радикальной партии" с Ахметовым прослеживается и в том, что депутаты от РПЛ публично лоббируют и поддерживают законопроекты, выгодные олигарху, а именно – №2216а о деятельности технологических парков, №6382 и №3868 об уменьшении дефицита лома черных металлов, №6475 о развитии судостроительной промышленности и №7206 "Покупай украинское".

Нардеп из фракции РПЛ Оксана Корчинская, которая уже давно конфликтует с Ляшко, открыто обвинила партию в сотрудничестве с олигархом. "Это уже три года, как Олег Ляшко требует, чтобы я сложила мандат, так как я отказалась голосовать, продавать свои голоса нескольким олигархам. В первую очередь Ахметову. Фракция "Радикальной партии" давно работает с этим олигархом, и большинство голосований абсолютно синхронно согласуются с "Оппозиционным блоком", - заявила депутат в эфире одного из телеканалов.

По мнению Владимира Фесенко, делая ставку одновременно на "Оппозиционный блок" и на "Радикальную партию", Ахметов хочет играть на разных электоральных полях. "Ахметов раскладывает риски и потенциальные бонусы в разные корзины", - поясняет Фесенко. Он считает, что Ляшко нужен Ахметову не только для усиления своего представительства и влияния в парламенте, но и как инструмент участия в следующей парламентской коалиции.

"Думаю, замысел таков: Ляшко проходит в следующий созыв парламента, имея там достаточно заметную фракцию; в составе фракции будут люди Ахметова, и они будут участвовать в переговорах о том, чтобы фракция РПЛ вошла в новую парламентскую коалицию. Соответственно, для Ахметова появится возможность завести своих людей к власти, возможно, даже в новый состав правительства", - размышляет Фесенко.

В самой РПЛ связи, а тем более зависимость от самого богатого украинца, категорически отрицают. "Любой бизнес в Украине кому-то принадлежит. Но мы на это не смотрим, мы поддерживаем все, что полезно украинской экономике, как, например, мораторий на вывоз металлолома или леса-кругляка, отмену НДС для электромобилей и подобные вещи. Для нас важнее то, чтобы были рабочие места, повышение зарплат, уверенность в завтрашнем дне для обычного рабочего", - сказал РБК-Украина заместитель главы РПЛ нардеп Андрей Лозовый.

Постоянное появление Ляшко и его однопартийцев в принадлежащих Ахметову СМИ Лозовый объясняет тем, что радикалы "делают интересный контент". "Ляшко в эфире – это гарантия рейтингов любого канала. И если новости ТРК "Украина" самые популярные, значит, канал со своей точки зрения все делает правильно", - утверждает нардеп. А Юрий Зинченко, по его словам, уже давно не работает в холдинге Ахметова и имеет исключительно политические амбиции, которые и привели его в РПЛ.

Ахметов – не первый олигарх, которого связывают с "Радикальной партией". Ранее, до 2014-15 годов, Ляшко уличали в тесных связях с Сергеем Левочкиным. Это было заметно по информационной политике канала "Интер", совладельцем которого является Левочкин. Договоренности с Левочкиным Ляшко позже признал в интервью "Главкому".

После этого, по информации РБК-Украина, "радикал" ненадолго сблизился с Игорем Коломойским. После этого критичное, а порой и откровенно уничижительное отношение канала "1+1" к Ляшко, сменилось на противоположное. Тогда как ранее Ляшко неоднократно высмеивали в юмористических номерах "Студии Квартал-95", программы которой транслирует "1+1".

"Нас постоянно с кем-то связывают: Левочкиным, Коломойским, Ахметовым. Зависимость Ляшко от кого-то – это миф, разгоняемый нашими оппонентами. На самом деле Ляшко даже слишком недоговороспособен, из-за этого иногда даже что-то теряет", - уверяет Андрей Лозовый