Каждый при своем: почему Садовый и Гриценко решили идти на выборы отдельно

Анатолий Гриценко и Андрей Садовый решили не поддерживать друг друга на выборах в марте (Коллаж РБК-Украина)

Андрей Садовый и Анатолий Гриценко не договорились, кто из них двоих не будет баллотироваться в президенты, чтобы не отнимать голоса друг у друга. Оба политика готовятся к предвыборной гонке, налаживая работу своих штабов и продолжая переговоры с потенциальными союзниками. Их же оппоненты считают, что, выступив отдельно, ни Садовый, ни Гриценко не смогут претендовать на выход во второй тур, дав больше шансов Юлии Тимошенко и Петру Порошенко. Подробнее о союзах и разногласиях в лагере условной демократической оппозиции – в материале РБК-Украина.

В начале октября по всей Украине появились билборды с лозунгом "Андрій Садовий. Наступний". Заявив о своих президентских амбициях, мэр Львова сделал шаг, который ожидала его команда. Вместе с тем, он дал понять, что о едином кандидате от условной демократической оппозиции уже говорить не приходится.

"Садовому сейчас надо мобилизировать "Самопомич", которая в последнее время начала "валиться". И плюс – повысить свою собственную политическую капитализацию, чтобы как минимум усилить свои позиции на будущих переговорах", - говорит РБК-Украина один из постоянных участников межпартийных переговоров в демократическом лагере.

Участие Садового в выборах в марте следующего года, вероятно, оттянет у лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко часть голосов избирателей. "Выдвижение Садового объективно играет на руку и Порошенко, и Тимошенко", - сказал РБК-Украина источник в правящей коалиции, намекая, что шансы Гриценко на выход во второй тур снизились.

Но сам Андрей Садовый не считает, что выставив свою кандидатуру и отказавшись поддержать Гриценко, он помог другим претендентам на президентское кресло. "Посмотрите на уровень доверия к Тимошенко и к Порошенко, который критически низок. Бог им судья. Начало избирательной кампании расставит все на свои места. Потому что заявления политиков – это один шаг, зарегистрироваться кандидатом – другой шаг, достойно пройти кампанию – третий шаг. Я решил идти на выборы и побеждать", – сказал он РБК-Украина.

К тому же лидер "Самопомочи" уверяет, что серьезных разговоров о едином кандидате на президентских выборах не было. С Гриценко, по его словам, он обсуждал, прежде всего, создание коалиции в будущем парламенте.

"Мы создали союз с "Демальянсом", к нему могут присоединиться и другие политсилы, политики, общественные деятели, например, Святослав Вакарчук, "Сила людей", некоторые небольшие партии", - рассуждает Садовый.

Конкретных месседжей как кандидат в президенты Садовый пока не озвучивает. Главный сайт кампании sadovyi2019.win, указанный на билбордах, имеет лишь главную страницу, на которой посетителям предлагается пожертвовать деньги на кампанию Садового или присоединиться к ней, а также следить за политиком в соцсетях.

На телевидении запустили рекламный ролик, в котором Садовый рассказывает о программе одноразовых выплат в 100 тысяч гривен для каждого ветерана войны на Донбассе, которая действует во Львове, и обещает расширить такую практику на всю страну.

Главой штаба Садового стал нардеп от "Самопомочи" Олег Лаврик. Среди ключевых штабистов наверняка будут глава фракции "Самопомич" в парламенте Олег Березюк, вице-спикер Рады Оксана Сыроид, депутаты Егор Соболев и Иван Мирошниченко. Но полный список своей команды Садовый обещает обнародовать в ближайшие дни.

Споры в лагере демократов

Две недели назад о своей поддержке Садового заявил сопредседатель партии "Демократический альянс" Василий Гацько. "Самопомич" и "Демальянс" подписали соглашение, которым закрепили свой союз на будущих президентских, парламентских и местных выборах. "Политический союз открыт для присоединения всех демократических и независимых от олигархов политических сил", - говорится в документе.

"Стратегия "Демальянса" в том, что наш избиратель должен увидеть в бюллетене только одну фамилию – или Садового, или Гриценко, или Вакарчука, если тот решится идти в президенты. И союз "Демальянса" с "Самопомощью" - это первый шаг к такому объединению. Для победы надо выйти во второй тур выборов, для выхода во второй тур необходимо объединение идеологических близких сил", - объяснил РБК-Украина Василий Гацько.

Правда, не все лидеры "Демальянса" согласны с таким решением. "Нас, по сути, поставили перед фактом, что были переговоры с "Самопомичю", и нам теперь надо проголосовать за союз с ними, причем прямо в партийном чате, без живой встречи членов политсовета и, тем более, без проведения съезда", - рассказал РБК-Украина один из членов политсовета "Демальянса".

"Решение было принято в полном соответствии с нашими внутренними процедурами, прозрачно и демократично. Если кому-то это не нравится в силу наличия собственных политических планов, это их право. Наша стратегия в отношении выборов была утверждена уже давно", - сказал другой источник в руководстве "Демальянса".

Несколько собеседников РБК-Украина из числа партий, работающих с "Демальянсом" на одном электоральном поле, допустили, что эта политическая сила пошла на союз с партией Садового в обмен на перспективу получить пару-тройку мест в проходном списке на будущих выборах в парламент.

Но Гацько это категорически отрицает, называя такое утверждение чушью. "Ни на одних переговорах вопрос о каких-то квотах или местах для нас вообще не поднимался – можете пообщаться с любым, кто на этих переговорах присутствовал. Наш приоритет – победа на президентских выборах, именно над этим мы сейчас работаем", - сказал Гацько.

Кроме того, по информации РБК-Украина, трое депутатов Верховной рады – члены партии "Демальянс" Сергей Лещенко, Светлана Залищук и Мустафа Найем разрабатывают концепцию отдельного проекта, который бы объединил различные группы активистов по всей Украине. Для начала проект будет создан в формате общественного движения. Его презентация предварительно намечена на начало декабря.

Штаб своими силами

Отмежеваться от Анатолия Гриценко в октябре также решила партия "Народный контроль", которая в конце весны сформировала вместе с "Гражданской позицией" платформу "Народное доверие".

По словам ее лидера Дмитрия Добродомова, после того, как Садовый и Гриценко объявили себя кандидатами, идея единой платформы утратила смысл. Как сообщил РБК-Украина Добродомов, определяться с форматом участия в выборах "Народный контроль" будет на своем съезде 27 октября.

Но в штабе Гриценко это решение особо никого не огорчило. "Практической пользы от Добродомова не было, он скорее использовал нас для собственного политического роста, например, хотел выступать на митингах по Украине на паритетных основаниях с Гриценко", - рассказал собеседник РБК-Украина.

В сентябре в СМИ активно обсуждалась информация о том, что возглавить предвыборный штаб Гриценко может Виктор Балога, экс-глава Секретариата президента Виктора Ющенко. Впрочем, сам Балога это настойчиво опровергал.

И, как рассказывают собеседники РБК-Украина, в работе штаба действительно не участвуют ни Балога, ни его люди.

Поиск главы штаба продолжается, пока эти обязанности исполняет Олег Канивец, который в 2012 году вместе с Гриценко прошел в парламент по квоте "Батькивщины", но весной 2013 года покинул фракцию. После того, как будет найден новый глава штаба, Канивец сфокусируется на организационных вопросах и работе в "полях".

Стратегией Гриценко на выборах занимается политтехнолог Виктор Котигоренко, ранее трудившийся вместе с ныне покойным "патриархом" политтехнологического цеха Украины Юрием Левенцом. Вместе с группой из десятка человек он отвечает за смысловое наполнение кампании, социологию и прочее.

Отдельно этими же вопросами занимается Денис Каплунов, ранее состоявший в партии УДАР и "Справедливости" Валентина Наливайченко. Теперь Каплунов входит в "Альтернативу" экс-нардепа от БПП Егора Фирсова. Сам Фирсов занимается переговорами с рядом потенциальных союзников Гриценко, готовит часть партийной программы, связанную с экологией и инновации, а также является одним из ключевых медийных лиц кампании.

Пресс-службу возглавляет известная журналистка Кристина Бондаренко, ранее работавшая на 5-ом канале, "Громадськом" и ATR. Соломия Бобровская, которая работала заместителем главы Одесской ОГА при Михаиле Саакашвили, а позже – и.о. главы ОГА, отвечает за международное сотрудничество и работу с женским партактивом и электоратом.

Еще один представитель "Альтернативы" Руслан Калинин занимается темой вынужденных переселенцев. Глава центрального исполкома "Гражданской позиции" Николай Нещадим отвечает за координацию работы партийных и штабных структур.

Юридическое направление на выборах у Гриценко будет закреплено за лидером "Европейской партии Украины" Николаем Катеринчуком. А вот жена Гриценко, главный редактор еженедельника "Зеркало недели" Юлия Мостовая в непосредственной работе штаба не участвует. "Пожалуй, зря. Хотелось бы, чтобы Мостовая стала одним из наших публичных лиц, это пошло бы только на пользу", - сказал РБК-Украина один из штабистов.

Активную фазу кампании у Гриценко планируют запустить ближе к новому году, к официальному старту гонки. "Побеждает не тот, кто первый стартовал, а тот, кто первый пришел к финишу. А пока что люди в Украине не живут выборами", - объясняют в штабе.

По внутренней партийной социологии, Гриценко занимает второе место в рейтингах после Юлии Тимошенко, правда, с небольшим отрывом от Петра Порошенко и нескольких других кандидатов. "У нас высокий потолок роста, главное – убедить избирателей, что Гриценко может выиграть", - сказал собеседник РБК-Украина.

Действительно, согласно данным сентябрьского опроса группы "Рейтинг", в победу Гриценко верят лишь 3,2% опрошенных. Для сравнения – у Юлии Тимошенко этот показатель равняется 18%, у Петра Порошенко – 14%.

Сама кампания будет строиться на нескольких ключевых посылах: законность, порядок, ответственность, честность. Сейчас Гриценко чаще всего критикуют по двум причинам. Во-первых, из-за его работы министром обороны в 2005-07 годах, когда, по версии оппонентов, происходила масштабная деградация армии и разворовывание военного имущества. Вторая причина – Гриценко, будучи экс-министром обороны и кадровым военным, никак не участвовал в отражении российской агрессии на Донбассе.

В штабе же уверены, что подобная критика не достигает цели. "Послушайте, после Гриценко уже куча других министров была, мы на фокус-группах видим, что людей вообще не волнует, что там было в Министерстве обороны десять с лишним лет назад. По другой теме – это обвинения "ни о чем", это же не обвинения в воровстве, коррупции, убийстве, предательстве и т.д.", - сказал изданию один из штабистов Гриценко.

Как рассказывают собеседники РБК-Украина в разных политсилах, переговоры о сотрудничестве в том или ином формате ведутся. Формат - "все со всеми". К примеру, "Гражданская позиция", среди прочего, контактирует с Давидом Сакварелидзе из "Руху нових сил". При том, что представитель того же РНС Юрий Деревянко уже давно заявил о походе в президенты.

Ряд кандидатов – потенциальных участников различных альянсов - пока концентрируются на собственных кампаниях, например, Виктор Чумак из движения "Хвиля". "Мы пока идем своим путем, никакого смысла "сливаться" под Гриценко, Садового или кого-то еще пока нет, если можно развивать собственный бренд", - сказал собеседник из окружения Чумака.

Своего кандидата выдвинет и партия "Сила людей". "Мы не считаем, что в Украине сейчас есть близкие нам по принципам и характеру деятельности политсилы, которые реально прислушиваются к мнению каждого партийца, и от его голосования зависит решение партии. Все наши коалиции с другими партиями носили ситуативный характер, под какую-то конкретную тему, в одном вопросе мы с ними можем быть вместе, в другом – раздельно", - рассказал РБК-Украина глава политсовета "Силы людей" Александр Солонтай.

По его словам, до конца года в партии будут проходить президентские праймериз, в которых сможет участвовать любой ее представитель. Сам Солонтай, как ответственный за организацию этого процесса, выдвигаться не будет.

Фактор Вакарчука

Расклады в либерально-демократическом лагере могут серьезно измениться, если участвовать в выборах все же решится Святослав Вакарчук. Знаменитый певец так и не дал ответа на вопрос "да" или "нет"? Что дает поводы для разных версий. По одной из них, он может стать vip-агитатором Андрея Садового.

"Я очень уважаю Вакарчука. Это самодостаточный человек, у которого есть высокий уровень доверия. И если он включится в политическую жизнь Украины, то это даст возможность большему количеству людей прийти на выборы и поддержать тех, кто хочет и может построить успешную страну. Но решение за ним, и я буду уважать любое его решение", - прокомментировал РБК-Украина мэр Львова.

"Сейчас проводится большая работа, чтобы определиться, есть ли смысл ему идти на выборы: социсследования, фокус-группы, встречи с послами большой семерки и Евросоюза. Причем если изначально послы были настроены к нему критично, именно как к кандидату в президенты, то после встречи они вышли с позитивными впечатлениями, он смог их приятно удивить", - рассказывает РБК-Украина источник, знакомый с положением дел в команде Вакарчука.

При этом затягивание с принятием решения уже беспокоит и некоторых его сторонников в среде демократической оппозиции. "Но насколько я знаю, есть и такая идея: вот уже начнется официальная кампания, все кандидаты будут с утра до ночи обливать друг друга грязью, а тут появится Вакарчук – и выгодно выделится на этом фоне", - говорит один из собеседников издания.

"Вакарчук хочет участвовать в победной истории. Третье-четвертое место на выборах, которое стало бы безусловным успехом для массы политиков, - это не для него", - добавляют в штабе Гриценко.

При этом, по информации РБК-Украина, на данный момент даже в окружении самого Вакарчука есть полярно разные точки зрения – от полной уверенности в том, что он пойдет на выборы, до столь же полной уверенности, что как минимум президентские выборы он пропустит.