Рейтинги кандидатов

Коллаж РБК-Украина

Опрос был проведен с 19 октября по 2 ноября во всех регионах Украины

Голосование на выборах президента Украины состоится 31 марта. Избирательная кампания и регистрация кандидатов стартует в конце декабря, однако уже сейчас сформировался народный рейтинг претендентов на пост главы государства. Подробнее о лидерах соцопросов, и каким может быть второй тур выборов – в материале РБК-Украина.

13 ноября. КМИС, Центр Разумкова, Рейтинг

По состоянию на ноябрь, лидером рейтинга президентских выборов 2019 остается Юлия Тимошенко с отрывом от своих основных конкурентов практически в два раза.

Данные были получены в ходе социологического опроса КМИС, Центра Разумкова и Соцгруппы "Рейтинг". В период 19 октября – 2 ноября 2018 в регионах Украины было опрошено 10 тыс. респондентов, погрешность составила не более 1%.

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, за Юлию Тимошенко готовы отдать голоса 12,7% от всех опрошенных. Второе место предвыборного рейтинга у В. Зеленского – 7,6%. Порошенко согласны поддержать 6,3% респондентов. На 0,1% от действующего президента отстает Гриценко (6,2%). Юрий Бойко набрал 5,5% голосов.

Остальные кандидаты имеют менее 5% поддержки украинцев: О. Ляшко (4,9%), С. Вакарчук (3,7%), Е. Мураев (3,2%), В. Рабинович (2,3%), А. Шевченко (2,1%).

В ходе личного интервью 15,1% респондентов сообщили, что не пойдут на выборы, затруднились с ответом 21,5%, 9,1% проголосовали бы за другого кандидата.

Во втором туре Ю.Тимошенко одержала бы победу во всех возможных электоральных парах. А Петр Порошенко, наоборот, проиграл бы своим конкурентам.

(нажмите, чтобы увеличить изображение)

Тимошенко (27%) - Гриценко (20%)

Тимошенко (29%) - Порошенко (14%)

Тимошенко (29%) - Бойко (16%)

Тимошенко (26%) - Зеленский (23%)

Зеленский (28%) - Порошенко (15%)

Гриценко (26%) - Петр Порошенко (14%)

Бойко (20%) - Порошенко (17%)

1 ноября. Социальный мониторинг, УИСИ, КМИС, Рейтинг

Прогноз на первый тур выборов президента 2019

В период с 28 сентября по 16 октября во всех регионах страны было проведено исследование электоральных настроений населения в связи с предстоящими выборами.

Соцопрос проводился Центром "Социальный мониторинг" совместно с Украинским институтом социальных исследований им. О. Яременко, Киевским международным институтом социологии и Социологической группой "Рейтинг".

(нажмите, чтобы увеличить изображение)

Всего опрошено 13684 респондента (стандартная погрешность +/- 0,85%). Из них 75,8% заявили о готовности прийти на избирательные участки 31 марта. 11,9% респондентов считают, что точно не будут голосовать, 7,6% - скорее всего не будут голосовать, 4,7% опрошенных не определились или уклонились от ответа.

Если бы выборы состоялись на следующей неделе, лидером президентской гонки могла стать Юлия Тимошенко. За главу "Батькивщины" готовы отдать голоса 13,4% от всех отпрошенных/ 18,9% от тех, кто будет голосовать и ответили на вопрос. Высокие предвыборные рейтинги у Владимира Зеленского, хотя популярный украинский шоумен не высказывал своей заинтересованности в выборах. Тем не менее, за Зеленского проголосовали бы 7,6%/ 10,7% респондентов. В тройке лидеров – Анатолий Гриценко. Экс-министр обороны имеет 7%/ 9,9% потенциальных избирателей. Для Гриценко выборы президента в 2019 могут стать уже третьими по счету. Такой же рейтинг и у действующего главы государства Петра Порошенко. За него готовы голосовать 7% от всех опрошенных/ 9,9% тех, кто точно придет на избирательный участок и определился. Глава "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, в случае подтверждения своего участия выборах, может рассчитывать на 6,9%/ 9,8% голосов. На выборах в 2014 году Олег Ляшко занял третье место. А в следующем году его готовы поддержать 5,7% / 8,0% опрошенных. Святослав Вакарчук неоднозначно высказывается о своих политических амбициях. Несмотря на отсутствие официального подтверждения о заинтересованности в должности главы государства, за вокалиста "Океана Эльзы" готовы голосовать 4,9%/ 7% граждан. Шансы у главы партии "За життя" Вадима Рабиновича, по результатам социологических исследований, оцениваются в 3,5%/ 4,9% голосов. Городской голова Львова и лидер "Самопомощи" Андрей Садовый в предвыборном рейтинге имеет до 2,5/ 3,5% симпатий опрошенных. На 10 месте соцопроса Олег Тягнибок. За главу ВО "Свобода" готовы отдать голоса 1,8%/ 2,6% респондентов. Народный депутат и экс-директор горнолыжного комплекса "Буковель" Александр Шевченко, в случае участия в выборах 2019, может набрать 1,7% / 2,4% голосов.

Менее 1% голосов от числа всех опрошенных у Ольги Богомолец (0,9%), Сергея Таруты (0,8%), Валентина Наливайченко и Дмитрия Яроша (по 0,7%), у Романа Безсмертного (0,6%), Сергея Каплина и Петра Симоненко (по 0,4%), у Инны Богословской и Дмитрия Добродомова (по 0,3%), у Виктора Чумака (0,2%), Ильи Кивы (0,1%).

При этом 3,4% от всех респондентов голосовали бы за другого кандидата, а 12,5% - отказались бы голосовать.

Прогноз на второй тур выборов 2019

На основании исследования электоральных настроений граждан Украины было смоделировано несколько вариантов результатов второго тура выборов.

(нажмите, чтобы увеличить изображение)

Респонденты должны были ответить, за кого бы они проголосовали в 6 предложенных парах:

Анатолий Гриценко (33,1%) - Петр Порошенко (14,3%). Сложно ответить – 16,6%. Не голосовали бы – 36%.

Анатолий Гриценко (26,9%) – Юлия Тимошенко (24,8%). Сложно ответить – 15,2%,. Не голосовали бы – 33,1%.

Юлия Тимошенко (30,7%) – Петр Порошенко (15,1%). Сложно ответить – 14,5%. Не голосовали бы – 39,7%.

Юрий Бойко (20,2%) - Петр Порошенко (20,0%). Сложно ответить – 17,8%. Не голосовали бы – 42%.

Юлия Тимошенко (30,3%) – Юрий Бойко (16,8%.). Сложно ответить – 16,1%. Не голосовали бы – 36,8%.

Анатолий Гриценко (31,1%) – Юрий Бойко (15,9%). Сложно ответить – 18,1%. Не голосовали бы – 34,7%.

Таким образом, в трех из вариантов лидером рейтинга является Анатолий Гриценко. Кроме того, Гриценко на 2,1% опережает Тимошенко, которая имеет более высокие показатели в общем предвыборном рейтинге.