Рейтинги кандидатов

Опрос был проведен с 19 октября по 2 ноября во всех регионах Украины
Голосование на выборах президента Украины состоится 31 марта. Избирательная кампания и регистрация кандидатов стартует в конце декабря, однако уже сейчас сформировался народный рейтинг претендентов на пост главы государства. Подробнее о лидерах соцопросов, и каким может быть второй тур выборов – в материале РБК-Украина.
13 ноября. КМИС, Центр Разумкова, Рейтинг
По состоянию на ноябрь, лидером рейтинга президентских выборов 2019 остается Юлия Тимошенко с отрывом от своих основных конкурентов практически в два раза.
Данные были получены в ходе социологического опроса КМИС, Центра Разумкова и Соцгруппы "Рейтинг". В период 19 октября – 2 ноября 2018 в регионах Украины было опрошено 10 тыс. респондентов, погрешность составила не более 1%.
Остальные кандидаты имеют менее 5% поддержки украинцев: О. Ляшко (4,9%), С. Вакарчук (3,7%), Е. Мураев (3,2%), В. Рабинович (2,3%), А. Шевченко (2,1%).
В ходе личного интервью 15,1% респондентов сообщили, что не пойдут на выборы, затруднились с ответом 21,5%, 9,1% проголосовали бы за другого кандидата.
Во втором туре Ю.Тимошенко одержала бы победу во всех возможных электоральных парах. А Петр Порошенко, наоборот, проиграл бы своим конкурентам.
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1 ноября. Социальный мониторинг, УИСИ, КМИС, Рейтинг
Прогноз на первый тур выборов президента 2019
В период с 28 сентября по 16 октября во всех регионах страны было проведено исследование электоральных настроений населения в связи с предстоящими выборами.
Соцопрос проводился Центром "Социальный мониторинг" совместно с Украинским институтом социальных исследований им. О. Яременко, Киевским международным институтом социологии и Социологической группой "Рейтинг".
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Всего опрошено 13684 респондента (стандартная погрешность +/- 0,85%). Из них 75,8% заявили о готовности прийти на избирательные участки 31 марта. 11,9% респондентов считают, что точно не будут голосовать, 7,6% - скорее всего не будут голосовать, 4,7% опрошенных не определились или уклонились от ответа.
Менее 1% голосов от числа всех опрошенных у Ольги Богомолец (0,9%), Сергея Таруты (0,8%), Валентина Наливайченко и Дмитрия Яроша (по 0,7%), у Романа Безсмертного (0,6%), Сергея Каплина и Петра Симоненко (по 0,4%), у Инны Богословской и Дмитрия Добродомова (по 0,3%), у Виктора Чумака (0,2%), Ильи Кивы (0,1%).
При этом 3,4% от всех респондентов голосовали бы за другого кандидата, а 12,5% - отказались бы голосовать.
Прогноз на второй тур выборов 2019
На основании исследования электоральных настроений граждан Украины было смоделировано несколько вариантов результатов второго тура выборов.
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Респонденты должны были ответить, за кого бы они проголосовали в 6 предложенных парах:
Таким образом, в трех из вариантов лидером рейтинга является Анатолий Гриценко. Кроме того, Гриценко на 2,1% опережает Тимошенко, которая имеет более высокие показатели в общем предвыборном рейтинге.