Спасайся кто может: где и зачем влиятельные депутаты подбирают себе округа

Народные депутаты начинают активнее работать с избирателями (РБК-Украина, Виталий Носач)

Выборы в Верховную раду девятого созыва состоятся ровно через год - в конце октября. Их результат во многом зависит от итогов президентской кампании, которая начнется в последний день текущего года. Не желая рисковать, многие лидеры парламентской коалиции и выходцы из нее готовят себе "запасные аэродромы". РБК-Украина узнавало, кто из знаковых представителей постмайданной власти "окучивает" мажоритарные округа для прохождения в следующий парламент.

Зачем депутату округ

Президентские выборы пройдут 31 марта 2018 года. Фаворитов избирательной гонки пока двое: Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Лидер партии "Батькивщина", согласно соцопросам, также может получить самую крупную фракцию в новом парламенте, а вот у Порошенко с этим могут возникнуть проблемы.

В штабе действующего главы государства готовятся к президентским выборам, но есть вариант, что он в них принимать участия не будет. Условием отказа от выдвижения может стать гарантия личной безопасности и сохранность бизнеса Порошенко. Это ему могут обеспечить западные партнеры, с которыми президент в последнее время старается укрепить отношения, в том числе и ценой непопулярных решений, например, повышением цены на газ для населения.

В команде Тимошенко уверяют, что осенью некоторые коалицианты начали ходить в сектор "Батькивщины" в Раде и в офис на Туровскую "поговорить о будущем". Но в октябре процесс приостановился, поскольку, согласно последней социологии, рейтинг Порошенко пошел вверх. "Никто не хочет спешить. Они оба очень мстительные. Каждый, кто сейчас перебежит, сильно рискует”, – говорит собеседник РБК-Украина в коалиции.

В политсиле президента видят два варианта развития событий. В случае переизбрания Порошенко на второй срок в его партии намерены набрать больше 20% на парламентских выборах за счет личного бренда и админресурса. Если же победит Тимошенко, "Солидарность" избавится от приставки "БПП", очистит список от "токсичных" кандидатов и пойдет на выборы с новыми лицами, говорят в президентской команде.

Самая сложная ситуация у второго участника нынешней коалиции – "Народного фронта". В соцопросах эта политсила так и не смогла выйти из зоны статической погрешности после отставки правительства Арсения Яценюка. Переговоры о единой провластной партии, по состоянию на октябрь, провалились. К тому же "фронтовики", как уверяют в "Батькивщине", тоже ведут с окружением Тимошенко разговоры о "совместном будущем".

""Народный фронт" сейчас как г***о в проруби, мечется во все стороны", – говорит не под запись один из видных представителей этой фракции. Лидерам НФ есть что предложить на переговорах с Тимошенко, но сдаваться они не спешат. По их словам, сложные отношения у лидера "Батькивщины", после раскола в 2014 году, остались только с Александром Турчиновым.

"При любых раскладах у нас будет слабый президент без "своего" парламента, ценность мажоритарщиков вырастет", – считает народный депутат с двадцатилетним стажем. Он, как и многие его коллеги по коалиции, думает о собственном округе. Для влиятельных людей с небезупречным прошлым мандат – это, прежде всего, защита для бизнеса и от уголовного преследования.

"Мажоритарка" также повышает личные шансы кандидата пройти в парламент. Яркий пример тому партия "Свобода" - одна из участниц майдановского триумвирата, на прошлых выборах не преодолела 5-процетный барьер. Но семеро ее представителей мандаты получили, заблаговременно позаботившись об округах.

Новый избирательный кодекс, если он будет принят, заставит политиков пересмотреть стратегию на парламентскую кампанию. Принятый в первом чтении проект закона предусматривает переход от смешанной системы выборов к открытым спискам. Правда, многие депутаты уверены, что до выборов кодекс не примут.

"В июне придется его завалить и подавать новый. Но проголосовать за это нереально. Парламентские выборы пройдут по действующему кодексу", – уверяет один из влиятельных депутатов коалиции.

Бывший глава Комитета избирателей Украины, нардеп от БПП Александр Черненко считает, что "окружная работа" имеет смысл в любом случае. "Чем раньше начнешь, тем дешевле получится кампания. Даже если изменится кодекс и утвердят открытые списки – эта работа не пройдет даром, потому что будет больший процент узнаваемости и поддержки в определенном регионе", – уточнил он.

Quo vadis, tribunus plebis?

Некоторые народные депутаты, планирующие попасть в следующий созыв Рады, уже развернули свои штабы и начали "окучивать" округа. "Есть такие, кто по "мажоритарке" еще не ходил, но за списки пока не договорились, колеблются. Им уже нет смысла дергаться, потому что все округа поделены. Даже если будет "нарезка", то не в худшую сторону – могут укрупнить некоторые округа", – объяснил политтехнолог, работающий на одного из нардепов.

В коалиции на одномандатные округа нацелены, прежде всего, "серые кардиналы" партий, влиятельные депутаты и мажоритарщики со стажем. Баллотируясь через округа, они к тому же могут избавить свои партии от лишнего груза коррупционных скандалов и черного пиара со стороны конкурентов.

В "Блоке Петра Порошенко" за сбор голосов, договоренности с депутатами перед важными голосованиями и бизнес-вопросы, в основном, отвечают три человека: Игорь Кононенко, Александр Грановский и Сергей Березенко. В разное время и по разным поводам они становились фигурантами резонансных журналистских расследований.

Игорь Кононенко готовит себе плацдарм на 94-ом округе – Обуховский и Васильковский районы Киевской области. Политик возглавил Киевскую территориальную организацию БПП "Солидарность" весной прошлого года, а в декабре открыл в Обухове офис для приема граждан. Нардеп на округе, кроме прочего, запомнился подарками избирателям: 8 марта женщины получили от него шампуни и полотенца, а жители хутора Железный – именной торт на день села.

Официально свои планы на парламентские выборы Кононенко не афиширует. Мол, в приоритете президентская кампания Порошенко. "Честно говоря, я об этом еще не думал. Я возглавляю партийную организацию в Киевской области, работаю там, не только в Обуховском районе, но и в Бородянском, Бориспольском и других. Считаю, что если я на встрече с женщинами, нашими врачами, на 8-ое марта вручил подарки, то это моё личное дело”, – рассказал Кононенко Centre UA.

Александр Грановский "окучивает" 169-ый округ в Харькове. В городе его заметили этой весной, когда нардеп помог освободить из Качановской колонии осужденную пожизненно Любовь Кушинскую. В дальнейшем он занялся другими заключенными, в делах которых, возможно, был вынесен ошибочный приговор. Колонии Грановский подарил медицинские кровати и 3D-кинотеатр.

Если Кононенко переманивает округ у "фронтовика" Виктора Романюка, то Грановский претендует на вотчину другого нардепа от НФ – Александра Кирша. "Ему дали зеленый свет все "хозяева региона" и на месте, и в центре. Палки в колеса ставить не будут. Кирш случайно туда попал. Влияния и денег у него нет", – объяснил РБК-Украина собеседник, знакомый с ситуацией на округе.

Грановский – киевлянин, но за депутатским мандатом поехал в далекий Харьков. Источники издания говорят, что так он хочет отсечь негативный шлейф скандалов. Мол, в харьковском регионе он известен, прежде всего, как правозащитник. На вопрос о планах на 169-ый округ сам Грановский не ответил. "Я это решение еще до конца не принял. Я достаточно многим помогаю сегодня в Харькове", – говорил он ранее в интервью РБК-Украина.

Сергей Березенко в парламент попал в 2015 году на довыборах по 205-му округу в Чернигове. Его соперником был соратник лигарха Игоря Коломойского – Геннадий Корбан. Наблюдателям эта кампания запомнилась как одна из самых грязных в послемайданное время. Через год, при поддержке Березенко соседний 206-ой округ выиграл скандально известный киевский застройщик Максим Микитась.

За минувшие три года Березенко усилил свои позиции в регионе. БПП получила в Чернигове своего мэра, которым стал Владислав Атрошенко. "Березенко пойдет по своему же округу. У него на Черниговщине работает политтехнолог Дима Касьянов. Ему поставили задачу "положить" все округа под людей Березенко", – рассказал собеседник из президентской фракции. Сам нардеп на вопросы РБК-Украина пока не ответил.

Александр Третьяков в Раду впервые прошел в 2002 году. Он считается одним из спонсоров Оранжевой революции, входил в ближайшее окружение президента Виктора Ющенко. На выборах 2012 года Третьяков решил впервые идти по "мажоритарке", но уступил на 218-ом округе в Киеве журналисту Владимиру Арьеву.

После Майдана он с большим отрывом победил на соседнем 219-ом округе. В окружении нардепа говорят, что там же он собирается взять мандат следующей осенью. Округ Арьева, возможно, отойдет помощнице Третьякова – Виктории Мухе. "У Третьякова рейтинг по Святошино сейчас 48%, после выборов только вырос. Работа идет полным ходом: строит стадионы, утепляет классы", – добавил источник.

В комментарии РБК-Украина Александр Третьяков отметил, что провел большую работу на 219-ом округе, привлек на него значительные деньги, в том числе за счет субвенций из госбюджета. "Конечно, проводили социологию, и она свидетельствует о том, что святошинцы поддерживают наши усилия. Поэтому рассчитываю, что на парламентских выборах жители округа снова доверят мне представлять их интересы в парламенте", – добавил он.

В последнем интервью Юрий Луценко заявил, что не будет работать в штабе ни одного из кандидатов в президенты, хотя и получил такое предложение от Петра Порошенко. До прихода в кресло генерального прокурора он возглавлял фракцию БПП в парламенте. В мае 2019-го года Луценко собирается уйти со своего поста и вернуться в политику.

Ранее генпрокурор призвал соратников создать новую правоцентристскую партию. Переговоры по этому поводу ведутся с "УДАР" Виталия Кличка. К слову, один из бывших лидеров этой политсилы – заместитель главы администрации президента Виталий Ковальчук - возглавил избирательный штаб Порошенко. РБК-Украина он сказал, что о собственном округе не думает. В отличие от него, жена генпрокурора, представитель президента в Раде Ирина Луценко, готовит себе запасной вариант.

Источники в БПП говорят, что она выбрала 154-ый округ, в городе Дубно. Местные СМИ прошлой осенью сообщали, что "семья Луценко подарила Ровенщине коня". К коню полагался и "всадник" – на день защитника Украины генпрокурор торжественно открыл в городе памятник борцам за свободу. На бронзового казака высотой 10,5 метров дал деньги сам Луценко и его друзья.

"Она работает по Дубно. Но там кандидат с сильной поддержкой, он на округе давно, был главой райсовета. Подвигаться не хочет, придется воевать", – уточнил собеседник в президентской фракции. На прошлых выборах по этому округу кандидат от БПП Александр Дехтярчук с минимальным отрывом победил ставленника "Народного фронта".

"Ирина Луценко не работает ни на одном округе. Сейчас в фокусе выборы президента. Потому как член команды Порошенко она сконцентрирована на этих выборах", – сказали РБК-Украина в ее пресс-службе.

В последнее время Луценко также занята борьбой за влияние с главой фракции Артуром Герасимовым. В Раду он пытался попасть еще в 2012 году от команды Сергея Шахова по 51-му округу в Горловке. Тогда Герасимов проиграл "регионалу", но мандат все же получил уже после Революции достоинства по списку БПП. Его округ сейчас оккупирован боевиками "ДНР".

Сам Герасимов говорит, что об округе на следующую осень пока не думает, поскольку занят президентской кампанией. "Так далеко в будущее не заглядываю. В парламент я прошел по списку, с избирателями работаю постоянно. Я ведь глава Донецкой областной организации БПП", – объяснил нардеп.

Бывший генпрокурор по квоте президента Виталий Ярема собрался получить мандат на 98-ом округе Киевской области – города Борисполь и Яготин. До него здесь дважды выигрывал бывший прокурорский генерал Сергей Мищенко. "Мищенко – питбуль. Он же стал самым молодым генералом, хоть его потом и разжаловали. У него очень сильная поддержка на округе. Так что будет битва двух генералов", – рассказывает источник в президентской фракции.

По его словам, Ярему сейчас сложно назвать человеком Порошенко. В последнее время они не ладят. "Это не разрыв, но отношения очень напряженные", – добавил собеседник. Сам экс-генпрокурор свои планы на выборы пока не комментирует.

Перемена Фронта

На данный момент у партии "Народный фронт" минимальные шансы на прохождение в следующий парламент. Сейчас НФ собирает последние дивиденды за счет статуса второй по размеру фракции в Раде. Лидерам "фронтовиков" не приходится рассчитывать на админресурс, потому на округа они тоже не спешат. Тем не менее, многие из них заняли высокие посты в силовых ведомствах, что повышает их ценность на будущих выборах.

Один из спонсоров партии Николай Мартыненко добровольно сдал депутатский мандат еще в конце 2015 года. Поводом послужил коррупционный скандал. НАБУ обвиняет его в завладении средствами государственных компаний "Энергоатом" и "ВостГОК". В пресс-службе экс-нардепа РБК-Украина сообщили, что он не планирует баллотироваться в Раду по округу и не ведет работу с избирателями.

"Серый кардинал" НФ Андрей Иванчук на вопросы о своем политическом будущем не ответил. Однако собеседник во фракции утверждает, что у него давно есть "свой" округ в Ивано-Франковской области – 88-ой – с центром в городе Коломыя. "На прошлых выборах он провел по нему Юрия Тимошенко, но тот спокойно "подвинется", когда будет нужно", – добавил он.

Спикер парламента Андрей Парубий имеет сильные позиции на Львовщине, но от похода на округ отказывается. "Парубий категорически против "мажоритарки". Он зарегистрировал Избирательный кодекс, которым предлагает отменить мажоритарную систему. Поэтому сам он на округ не собирается и приложит все усилия, чтобы кодекс был принят", – говорит источник в аппарате главы Рады.

В пресс-службе секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова также заявили, что он не будет бороться за мажоритарный мандат. Однако, как уверяют "фронтовики", его близкий соратник Сергей Пашинский готовит два округа в Житомирской области – для себя и для Турчинова. "Они обрабатывают два округа по соседству: 64-ый в Коростене и 66-ой в Малине. Работа кипит. Паша Дзюблик отойдет, а у (Владимира, - ред.) Арешонкова шансов нет", – уверен один из депутатов НФ.

Результаты выборов традиционно держатся на "двух китах": Центральной избирательной комиссии и полиции. Первая – считает голоса, вторая – отвечает за порядок на участках. Большинство в новом составе ЦИКа получил Петр Порошенко и его политсила. Главу комиссии Татьяну Слипачук также считают лояльной президенту.

Но полиция подчиняется министру внутренних дел Арсену Авакову. Он - ключевая фигура на будущих выборах: и президентских, и парламентских. Примечательно, что Аваков не спешит занимать чью-либо сторону в противостоянии Порошенко-Тимошенко, хотя встречается и ведет переговоры с обоими.

От того, как будут работать силовики, во многом зависит результат выборов. У Авакова золотая акция, и играть он будет в долгую. Собеседник из его окружения говорит, что на данном этапе чаша весов склоняется в сторону лидера "Батькивщины". Но снова получить депутатский мандат Авакову уже не интересно, цена его лояльности – сохранение поста главы МВД.