ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

ЦИК утвердила начало избирательной кампании выборов президента Украины

Новости » Выборы 2019    27.12.2018 - 18:08
ЦИК утвердила начало избирательной кампании выборов президента Украины
Фото: ЦИК (Виталий Носач, РБК-Украина)

ЦИК объявила о начале избирательного процесса выборов президента Украины 31 марта 2019 года с 31 декабря 2018 года

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сегодня, 27 декабря, объявила о начале избирательного процесса выборов президента Украины 31 марта 2019 года с 31 декабря 2018 года. Соответствующее постановление Комиссия приняла на своем заседании, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Сегодня, 27 декабря, прошло очередное заседание Центральной избирательной комиссии. Согласно законодательству, избирательная кампания продлится 90 дней. Выборы пройдут 31 марта 2019 года.

Верховная рада Украины постановлением от 26 ноября 2018 года "О назначении очередных выборов президента Украины" назначила очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года. Следовательно, комиссия объявила с 31 декабря 2018 начало избирательного процесса очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

ЦИК утвердила начало избирательной кампании выборов президента Украины

Напомним, Верховная рада Украины назначила выборы президента на 31 марта 2019 года. Такое решение парламентарии приняли в ходе голосования в понедельник, 26 ноября.

Верховная рада Украины в понедельник, 26 ноября, на внеочередном заседании одобрила введение военного положения в Украине. За проект закона проголосовали 276 нардепов.

ЦИК проверит возможность проведения выборов президента в Донецкой и Луганской областях ЦИК утвердил календарный план подготовки к президентским выборам
Новости Украины Центральная избирательная комиссия
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь