ЦИК утвердила начало избирательной кампании выборов президента Украины

Фото: ЦИК (Виталий Носач, РБК-Украина)

ЦИК объявила о начале избирательного процесса выборов президента Украины 31 марта 2019 года с 31 декабря 2018 года

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сегодня, 27 декабря, объявила о начале избирательного процесса выборов президента Украины 31 марта 2019 года с 31 декабря 2018 года. Соответствующее постановление Комиссия приняла на своем заседании, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Сегодня, 27 декабря, прошло очередное заседание Центральной избирательной комиссии. Согласно законодательству, избирательная кампания продлится 90 дней. Выборы пройдут 31 марта 2019 года.

Верховная рада Украины постановлением от 26 ноября 2018 года "О назначении очередных выборов президента Украины" назначила очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года. Следовательно, комиссия объявила с 31 декабря 2018 начало избирательного процесса очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

Напомним, Верховная рада Украины назначила выборы президента на 31 марта 2019 года. Такое решение парламентарии приняли в ходе голосования в понедельник, 26 ноября.

Верховная рада Украины в понедельник, 26 ноября, на внеочередном заседании одобрила введение военного положения в Украине. За проект закона проголосовали 276 нардепов.