Линия фронта: пойдет ли Арсений Яценюк в президенты

Арсений Яценюк думает над тем, стоит ли ему баллотироваться в президенты в 2019 году (yatsenyuk.org.ua)

Незадолго до официального старта президентской кампании на улицах украинских городов появились билборды с изображением Арсения Яценюка. Это создало почву для разговоров о возможном выдвижении лидера "Народного фронта" в президенты. В НФ такой сценарий полностью не исключают, но уверяют, что формат похода на выборы объявят не раньше, чем пройдет съезд партии в январе. До этого времени окончательное решение должен принять сам Яценюк. О том, как в "Народном фронте" готовятся к президентским и парламентским выборам - в материале РБК-Украина.

В конце октября по всей стране появились рекламные билборды "Народного фронта" (НФ) с изображением лидера партии Арсения Яценюка. То, что наружная реклама была размещена незадолго до начала официальной президентской кампании, дало повод для разговоров о возможных планах лидера НФ побороться в марте за главный пост страны.

Использованный в рекламе слоган, подогревший интерес к бордам НФ – "Українська мова, кіно, пісня" – перекликается с лейтмотивом избирательной кампании Петра Порошенко "Армія, мова, віра". В команде президента это расценивают как троллинг, вызванный старой обидой Яценюка на Порошенко за снятие его с должности премьер-министра в апреле 2016 года, сказал РБК-Украина один из близких соратников главы государства.

"Сейчас, когда уже два с половиной года работает правительство Гройсмана, эта обида вылазит в такой троллинг, хоть Яценюк был лучшим премьером. А сами борды появились по той причине, что есть избыток бюджетных средств на партийном счету и их нужно было использовать. Они их использовали таким способом", - говорит источник издания в окружении президента.

Не под запись собеседники в "Народном фронте" признают, что "Армія, мова, віра" в их интерпретации – троллинг в адрес Порошенко. Но все как один "фронтовики" уверяют, что решения о выдвижении кандидата от их партии на президентские выборы пока нет.

Формат участия партии в мартовских выборах определит съезд партии, сказала РБК-Украина пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо. "Именно на нем (на съезде, - ред.) партия определит, кого мы выдвигаем, или кого поддержим на выборах президента Украины", - уточнила Лаппо.

Свой или чужой

На прошлой неделе, 5 ноября, во время заседания фракции НФ Яценюк сообщил, что изначально запланированный на конец декабря съезд партии переносится на январь. На нем, как пояснили РБК-Украина участники встречи, "Народный фронт" объявит о формате участия в президентских выборах. При этом Яценюк, явно оценивая реакцию коллег, заявил им, что не исключает своего выдвижения, рассказывают "фронтовики". Но многие эту идею восприняли с неодобрением, отмечает один из собеседников. Впрочем, выразить недовольство никто не решился.

Этому скепсису есть логическое объяснение. Исходя из последнего соцопроса, проведенного в сентябре группой "Рейтинг", рейтинг партии составляет 0,7%, а лично Яценюка - 0,6%. В связи с этим неудивительно, что и сам экс-премьер в качестве альтернативного плацдарма для возврата в политику рассматривает возможность выдвижения на парламентских выборах по округу в Черновицкой области, утверждают источники в "Народном фронте". Правда, пока Яценюк побаивается конфронтации с местной элитой в лице мужа замглавы фракции БПП Оксаны Продан Василия Продана, которого связывают с олигархом Дмитрием Фирташем.

Часть "фронтовиков", трезво оценивая рейтинг партии, ищут альтернативные варианты и уже присматривают другие команды, чтобы обеспечить себе политическое будущее. "Многие понимают, что больше не переизбирутся по списку НФ, поэтому ищут для себя запасные варианты, - признает один из членов фракции НФ в Верховной раде. – Но не участвовать в любых следующих выборах – для нас означает похоронить партию. Поэтому не принимать участия в выборах партия попросту не может. Вопрос лишь в том, в каком качестве. До января Яценюк будет определяться".

Один из давних соратников экс-премьера в беседе с РБК-Украина также не исключил выдвижения Яценюка в президенты, но подчеркнул, что окончательное решение будет принято в конце этого – начале следующего года.

Кроме выдвижения экс-премьера, возможны другие форматы участия "Народного фронта" в президентских выборах. Один из них – баллотирование члена партии с самым меньшим антирейтингом. В числе потенциальных, утверждает один из источников в НФ, обсуждались кандидатуры первого замглавы фракции Андрея Тетерука и министра образования и науки Лилии Гриневич, делегированной в правительство по квоте НФ.

Второй вариант - поддержка непартийного кандидата. Им, скорее всего, станет либо Петр Порошенко, либо Юлия Тимошенко. Но если Порошенко "фронтовики" могут поддержать публично, то с Тимошенко такой вариант практически исключен, рассуждает один из источников во фракции НФ. "Ей (Тимошенко, - ред.) самой это будет в минус. Ей это ненужно. Поддержка может быть только непубличная, на уровне местных структур, кадрами на местах", - поясняет он.

В то же время собеседники в правящей коалиции отмечают тот факт, что Яценюк находится на одном электоральном поле с Порошенко, и его выдвижение способно оттянуть некоторый процент голосов у действующего президента. А в условиях, когда разрыв между вторым и пятым местом в президентской гонке меньше статистической погрешности, этот процент может стать решающим для Порошенко.

Враги и союзники

Выбор будущего союзника между Порошенко и Тимошенко может стать еще одной попутной проблемой для центральных фигур "Народного фронта" – Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Арсена Авакова, Андрея Парубия и Николая Мартыненко. На каждого из них ориентируется определенное количество людей в партии. И у каждого из них – своя история взаимоотношений и с Порошенко, и с Тимошенко.

Отношения Авакова и Мартыненко с действующим президентом можно описать как напряженные. Поэтому оба, по информации РБК-Украина, в президентской гонке делают ставку на Тимошенко.

"Между Аваковым и Тимошенко - нейтралитет. Он с ней разговаривает, но не особо верит ее обещаниям. Есть доверие исключительно на уровне личных безопасностных вещей, есть договоренности о ненападении", - говорит один из собеседников в НФ.

По его словам, Тимошенко обещает Авакову сохранить за ним должность министра внутренних дел в случае своей победы на президентских выборах. Но сам Аваков, как отмечает собеседник, этим обещаниям слабо верит, понимая, что распределение портфелей в новом правительстве во многом будет зависеть от состава коалиции в следующем созыве Рады.

Что же касается еще одного "акционера" НФ – Николая Мартыненко, то он, по словам собеседников из "Народного фронта", регулярно посещает офис и штаб Тимошенко на Туровской, а большинство связанных с ним нардепов в НФ перешли в команду Тимошенко.

"Люди Мартыненко уже давно сидят в штабе Тимошенко, часть из них уже работает у нее", - говорит один из собеседников в НФ. "То, что Мартыненко сотрудничает с Тимошенко – его личная позиция, которая не отражает позицию всей партии", – отмечает второй.

В окружении Мартыненко эту информацию категорически отрицают, списывая на слухи.

Отношения Арсения Яценюка и Александра Турчинова с Тимошенко напротив оставляют желать лучшего. По словам собеседников из НФ, секретарь СНБО с Тимошенко не общается, а Яценюк так и не смог возобновить c ней конструктивный диалог после ухода из "Батькивщины".

Попытки наладить мосты между Яценюком и Тимошенко были после того, как он оставил пост премьера, но пока безрезультатно. "Причина - недоверие. Яценюк ей не верит, опасаясь, что она его "кинет" в отместку за то, что он когда-то перебрал бразды правления при вхождении в "Батькивщину" партии Яценюка", - разъясняет один из парламентариев, ориентирующийся на Яценюка.

В то же время и у Турчинова, и у Яценюка, за исключением старых обид, сложилась достаточно неплохая коммуникация с Порошенко, уверяют источники в командах обеих сторон. "У Яценюка с президентом хорошие отношения, они нормально общаются. Они понимают друг друга с полуслова. Их взгляды во многом сходятся", - рассказывает один из близких соратников Порошенко.

В президентской команде сомневаются на счет возможного баллотирования Яценюка в президенты, полагая, что до мартовских выборов он будет занимать выжидательную позицию.

"Яценюк интеллектуально очень силен, он владеет большим багажом информации, имеет понимание международной ситуации, понимание взаимосвязи международной ситуации с внутренней, у него энциклопедические знания, он крайне эрудированный собеседник. У нас таких людей немного, поэтому мы рассчитываем, что он в каком-то качестве будет с нами в команде. Но учитывая его нынешний рейтинг, Яценюку, скорее всего, отойдет не выборная, а назначаемая должность", - считает один из собеседников в близком окружении президента.

Он добавил, что в случае победы Порошенко у Гройсмана нет шансов сохранить за собой премьерское кресло после перезагрузки парламента осенью 2019 года. И теоретически его место мог бы занять Яценюк, имеющий амбиции на премьерскую должность, размышляет соратник Порошенко.

"Если Порошенко остается президентом, и после этого мы договариваемся, и в общей конструкции идем на парламентские выборы, то в этой конструкции за Яценюком может быть закреплена должность премьера. Но все будет зависеть от того, как Яценюк будет вести себя в течение президентской кампании, первого и второго туров выборов", - отмечает источник.

Партийные структуры НФ в регионах также разделены в своем отношении к Порошенко и Тимошенко. "Примерно 60% готовы выступать за Тимошенко. Около 40% - категорически против Тимошенко и готовы поддержать Порошенко", - описывает настроения на местах один из влиятельных мажоритарщиков от НФ.

Тем не менее, по его прогнозам, последнее решение будет за Яценюком. И если даже часть представительств в регионах не одобрит партийную позицию, большинство поддержит решение лидера "Народного фронта".