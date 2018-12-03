В борьбе за второй срок: как в команде Петра Порошенко готовятся к выборам

Порошенко объявит о планах баллотироваться не раньше 31 декабря (president.gov.ua)

Президентская избирательная кампания, несмотря на военное положение, официально стартует 31 декабря. И пока многие политики заявляют о своем намерении побороться за главный пост в стране, действующий президент Петр Порошенко все еще не делает никаких заявлений о своих планах баллотироваться на второй срок. По информации РБК-Украина, о своем участии в президентских выборах Порошенко заявит после официального начала кампании – не раньше 31 декабря. Но в штабе главы государства начали готовиться к президентской гонке еще с августа. О подробностях предвыборной кампании Порошенко – в материале РБК-Украина.

Петр Порошенко сохраняет интригу по поводу своего участия в президентских выборах в марте следующего года. Но его команда уже интенсивно готовится к предвыборной гонке.

В окружении главы государства подчеркивают, что официальную кампанию они еще не начинали, поскольку сам Порошенко не объявил, что будет баллотироваться. Но собеседники в команде президента, задействованные в предвыборной кампании, уверяют, что вероятность того, что он будет повторно баллотироваться в президенты составляет 99%.

По информации РБК-Украина, о своем участии в президентских выборах Порошенко объявит не раньше начала кампании, которая, по закону, стартует 31 декабря. Это решение продиктовано несколькими факторами. Во-первых, чтобы не давать оппонентам формального повода упрекать Порошенко в том, что до старта избирательного процесса он использует рабочие поездки и мероприятия в интересах своей кампании.

Второй мотив – чтобы войти в предвыборную гонку с конкретным перечнем достижений, которые должны стать концентрированным выражением его кампании. Пока не все из них реализованы. Например, еще не окончена процедура создания Украинской поместной православной церкви – одного из ключевых направлений кампании президента "Армія, мова, віра".

Эскалация в Азовском море и военное положение внесли коррективы в плановую подготовку к выборам для команды Порошенко. В окружении главы государства уверяют: несмотря на упреки, что президент настоял на военном положении для повышения собственного рейтинга или для отсрочки президентской кампании, военное положение на самом деле было спонтанным и вынужденным шагом. В первую очередь – как сигнал для международных партнеров, что у страны есть реальные проблемы и что необходима их активная вовлеченность для урегулирования конфликта.

Вместе с тем, в президентской команде и в других группах влияния правящей коалиции еще в день голосования за введение военного положения говорили РБК-Украина о том, что эти события станут имиджевым проектом и позволят сместить фокус внимания общества с экономических проблем на военные.

Проверенные опытом

Активную подготовку к кампании команда Порошенко начала с августа этого года. Предвыборный штаб возглавил первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук, о чем уже ранее писало РБК-Украина.

Для Ковальчука это уже освоенный пласт работы: в 2014 году он также руководил кампанией Порошенко. Работу в "полях", функционирование региональных штабов и партийных ячеек курирует народный депутат Сергей Березенко. Министр информационной политики Юрий Стець и пресс-секретарь президента Святослав Цеголко координируют медийную сторону кампании.

Как и в 2014 году за стратегию и технологическую часть кампании отвечает народный депутат от БПП Игорь Грынив. Под его началом в штабе работает группа технологов. Именно Грынив разработал стратегию кампании Порошенко на грядущих президентских выборах "Армія, мова, віра", а также лозунги на президентских билбордах, которые появились летом этого года.

По словам собеседника из команды Грынива, политтехнолог был против введения военного положения, считая, что это негативно отразится на рейтинге президента. Хотя в предвыборном штабе Порошенко пока точно не знают, как именно фактор военного положения повлияет на уровень электоральной поддержки действующего главы государства.

Но, в любом случае, вносить изменения в кампанию с учетом фактора и вызовов военного положения придется, отметили в разговоре с изданием двое влиятельных членов президентской команды. "Сейчас мы попытаемся обернуть последние события в нашу пользу. Теперь задача технологов, чтобы все это сработало в плюс кампании", - пояснил один из собеседников.

Последнее социологическое исследование, проведенное тремя компаниями, КМИС, Центром Разумкова и группой "Рейтинг", в конце октября - начале ноября, позволяет Порошенко и его команде сохранять оптимизм: у действующего главы государства есть шансы на выход во второй тур. Из ответов десяти тысяч респондентов следует, что Порошенко получает 8% поддержки тех, кто намерен принять участие в голосовании. Его опережают Юлия Тимошенко с 16% и Владимир Зеленский с 8,8% голосов опрошенных.

В окружении президента рассчитывают, что во втором туре Порошенко будет противостоять Тимошенко. Не то, чтобы там недооценивали шансы Зеленского, но так как электоральное ядро комика – люди в возрасте 18-35 лет, то, как правило, это достаточно пассивные избиратели. Потому, как говорит один из активных участников президентской кампании, реальный результат Зеленского может существенно отличаться от социологии. "Пока вопрос в том, как его воспримут люди после его выдвижения. Одно дело – когда он виртуальный персонаж. И совсем другое – когда он кандидат", - уточняет собеседник.

К тому же в команде Порошенко не исключают, что в борьбу за президентскую должность может ввязаться еще какой-нибудь прославленный артист, любимец публики, или даже несколько представителей шоу-бизнеса, чтобы оттянуть часть голосов у Зеленского. В частности, среди депутатов существует мнение, что "погасить" рейтинг комика можно, например, уговорив выставить свою кандидатуру певца Олега Винника.

Правда, один из источников в близком окружении Порошенко отрицает какие-либо планы штаба по поводу Винника. Тем не менее, по информации издания, ранее к певцу обращались представители "Аграрной партии" с тем, чтобы он возглавил их политсилу вместо Виталия Скоцика.

Стоит отметить, что в штабе Юлии Тимошенко рассматривают как вполне приемлемый и даже желательный вариант выхода во второй тур действующего президента. Существующая социология говорит о том, что Тимошенко уверенно выигрывает непосредственное столкновение с Порошенко. При других вариантах –возможны сюрпризы.

Изменить расстановку сил может большое количество избирателей, которые не определились со своим выбором. По разным данным, от 20 до 30% опрошенных не решили, за кого отдадут голос на президентских выборах. Причем этот показатель стабильно в полтора-два раза превышает уровень поддержки лидеров рейтинга. Опрос КМИС, Центра Разумкова и группы "Рейтинг" не стал исключением: за пять месяцев до выборов 22,5% респондентов не знают, кто, по их мнению, должен возглавить страну. Следовательно, это электоральная ниша, за которую можно и нужно бороться.

Уйти в народ

Кампания Порошенко будет сводиться к тому, чтобы, с одной стороны, максимально ассоциировать президента с успехами страны, и, с другой, дистанциировать его от неудач и негатива, поясняет один из штабистов президента.

По его словам, акцентами предвыборной риторики, безусловно, будут безвиз с Евросоюзом, сильная армия, автокефалия для украинской православной церкви. Параллельно президент и его команда попытаются донести до избирателей месседж о безальтернативности Порошенко на фоне других кандидатов.

Смягчить удар от недовольства экономической ситуацией в стране в штабе Порошенко намеренны за счет разграничения полномочий президента и правительства в глазах избирателей. "Президент отвечает за стратегию государства, а не решает вопросы тарифов и тому подобное. Тарифы и экономика - это прерогатива Кабмина. Задача – дистанцировать президента от этого. Это один из элементов стратегии "Армія, мова, віра", - рассказывает один из близких соратников Порошенко.

Между тем, когда в середине ноября город Смела в Черкасской области на несколько дней остался без отопления, президент вмешался в ситуацию, публично приказав возобновить теплоснабжение города. Только едва ли прерогатива президента заниматься локальными проблемами. Тем более что эти вопросы находятся в компетенции правительства. "Если кто-то в Смеле или даже в Киеве не может принять решения или боится сорвать пломбу, я принимаю это решение. Немедленно дайте людям газ и тепло. Под мою ответственность. Даю вам несколько часов, чтобы доложить", - заявил тогда Порошенко.

Еще один элемент стратегии заключается в реализации нескольких тактических программ. Одна из них - "ближе к людям" - предполагает множество региональных поездок и встреч с избирателями, говорит источник в команде президента.

"Это новые форматы встреч, которые организовывает уже не Администрация, а штаб. Они менее официальные, больше встречаемся с людьми, проводим неожиданные встречи. То есть, это не когда мы заходим в школу, где президента все ждут, простелив дорожку, готовят всех детей, учители выстраиваются в ряд. А спонтанно в регионе меняем маршрут, узнаем о какой-то проблеме и выезжаем на место", - поясняет собеседник.

В основе этой программы – технология максимального количества рукопожатий: количество голосов равно количеству рукопожатий с избирателями во время встреч. Эту технологию в свое время в Грузии использовал Михеил Саакашвили, баллотируясь на второй президентский срок в 2008 году.

"Когда ты лично с человеком поздоровался, приобнял, пожал руку – это работает", - говорит источник в президентском окружении.

Вторая программа, над которой работают в штабе Порошенко - "совет регионов". По информации издания, ее главная идея – отождествить президента с рейтинговыми мэрами и успехами децентрализации в ряде больших городов Украины. Кроме того, президент последние месяцы активно проводит ротацию глав облгосадминистраций, ставя в регионы проверенных людей.

"Сейчас у нас в стране самым большим доверием среди представителей власти пользуются мэры – у них есть деньги, они занимаются своими городами. Но ведь это заслуга децентрализации. Задача - ассоциировать с этим президента", - говорит источник в штабе Порошенко.

Эта программа включает региональные поездки Порошенко, предусматривает формат совместного выхода президента и мэра к людям, рассказывая о том, что сделано для города их общими усилиями. Как уточнил источник, эта программа будет реализовываться в 80 городах, где мэры представляют или ориентируются на партию власти, а также имеют достаточно высокий рейтинг поддержки.

В то же время команда президента разработала специфический контрольный механизм. Источники РБК-Украина среди представителей местной власти рассказывали, что мэрам предлагается записать видеоролик с поддержкой Порошенко. "Таким образом мэров хотят привязать к себе. Ролик с Порошенко, в случае победы другого кандидата, может закрыть дорогу к переизбранию и в политику. Таким образом их хотят лишить возможности вовремя "переобуться", - говорит собеседник.

Непубличная сторона и силовики

У кампании Порошенко есть и непубличная сторона. Технологи президента подсчитали, что им не хватает около двух миллионов голосов избирателей.

"Предполагается, что до миллиона человек возьмут на работу. Это такая специфическая технология, когда людей нанимают в качестве агитаторов и оплачивают их труд. Ну а как это называется на самом деле – всем понятно", - говорит нардеп, знакомый со стратегией президентского избирательного штаба.

Впрочем, похожую технологию планирует применить и штаб Тимошенко. "Техническое исполнение может быть чуть другим, но смысл более-менее тот же", - отмечает собеседник.

Два источника в штабе Порошенко цифру в два миллиона называют абсурдной, уверяя, что за несколько месяцев до выборов практически невозможно установить даже примерное количество недостающих голосов. Но один из собеседников уточнил, что штабы действительно будут нанимать на работу агитаторов во время проведения кампании. Однако, по его словам, речь не идет даже об одном миллионе человек.

"В одном районном штабе мы можем нанять 50, ну максимум – 100 агитаторов. Их же не просто нужно нанять и оформить, но и обеспечить какой-то работой, продукцией, техникой. Нужно подсчитать количество районов по стране, и тогда получим реальное количество агитаторов, которых мы задействуем на выборы. Однако это цифра будет исчисляться десятками тысяч, грубо говоря – это может быть максимум 250 тысяч человек", - добавил один из близких соратников президента.

В этой связи обостряется вопрос контроля над правоохранительными органами. Именно представители силовых вертикалей могут либо помочь в реализации непубличной части кампании топовых кандидатов, либо закрыть глаза, либо помешать.

В президентской команде возлагают мало надежд на лояльность со стороны главы МВД Арсена Авакова. Отношения между ним и Порошенко достаточно напряженные уже больше года, и на их улучшение рассчитывать не приходится. Тогда как глава МВД, по непубличной информации из разных источников, поддерживает коммуникацию с Тимошенко. "Убрать Авакова – мечта Порошенко, но несбыточная", - говорит собеседник РБК-Украина в правящей коалиции.

Уравновесить главу МВД можно с помощью другой силовой вертикали – СБУ. Но и тут не все гладко. Сразу несколько источников РБК-Украина в АП и Верховной раде на прошлой неделе рассказали о недовольстве президента в отношении главы СБУ Василия Грицака.

"Им давно недовольны, по разным причинам. Это и борьба "сбушной" и прокурорской групп за контроль над хлебным антикоррупционным департаментом "К" и киевским управлением СБУ, и неплохие отношения Грицака с американцами. Ну и на выборах надо быть уверенным в лояльности. Особого доверия нет уже год, а сейчас началась активизация", - говорит собеседник в парламенте, осведомленный о работе украинских спецслужб.

По словам источника, существовал даже список претендентов на замену Грицаку. Среди них называли сотрудников АП Алексея Горащенкова и Валерия Кондратюка, который курирует работу с силовыми ведомствами в должности замглавы АП, а также первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко и экс-генпрокурора Виталия Ярему.

"В итоге, Горащенкова сбили давно на скандале вокруг ГБР и НАПК. Семочко сбили недавно на скандале с журналистским расследованием. Есть даже мнение, что не без помощи Грицака. Назначение Кондратюка маловероятно. Остался Ярема, который олицетворяет группу прокурорских", - рассуждает собеседник РБК-Украина.

Однако все опрошенные изданием источники сходятся во мнении, что за отставку Грицака не соберется голосов в зале Верховной рады. В частности, против этого выступает ряд представителей "Народного фронта". Но этот вопрос может активизироваться в начале следующего года.

В окружении президента считают иначе. Два ближайших соратника Порошенко наличие конфликта между президентом и руководителем СБУ вовсе отрицают. "Какой конфликт? Нужно знать Васю. С ним вообще невозможно конфликтовать. Да и к тому же нужно быть сумасшедшим, чтобы за четыре месяца до выборов менять главу СБУ", - говорит один из собеседников.

Еще перед началом политического сезона один из влиятельных функционеров коалиции в разговоре с РБК-Украина так охарактеризовал ситуацию, которая сложилась среди правящей элиты: "Все начали смотреть в разные стороны, но всех помирила концепция, что во второй тур должны выйти Порошенко и Тимошенко. Потому и активных скандалов нет". Но, чем ближе к выборам, тем активнее ключевые игроки будут думать о своих политических перспективах и анализировать риски.