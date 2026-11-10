Starlink може втратити довіру Європи через невиконання контрактів, - Кубілюс

Єврокомісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Starlink може втратити довіру європейських країн, якщо не виконуватиме контрактні зобов'язання. За його словами, йдеться не про добру волю компанії щодо України, а про контракти, які оплачують деякі європейські країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Радіо Свобода.
Супутниковий зв'язок Starlink критично важливий для українських військових, але компанія може втратити довіру європейських країн, якщо не виконуватиме контрактні зобов'язання, заявив єврокомісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс. Він також прокоментував попередні перебої зі швидкістю супутникового зв'язку та проблеми з наданням американських розвідувальних даних Україні.
"Насамперед я сподіваюся, що Starlink продовжить виконувати свої контрактні зобов'язання. Ми ж говоримо не просто про добру волю Starlink щодо України. Йдеться про контрактні зобов'язання. Контракти оплачують деякі європейські країни", - сказав єврокомісар.
Кубілюс застеріг компанію від наслідків невиконання контракту, підписаного з європейськими країнами.
"Я сподіваюся, що Starlink розуміє, що означає невиконання контракту, підписаного з європейськими країнами. Компанія може втратити довіру, і це може дуже негативно вплинути на її можливості надавати послуги європейським країнам та європейським громадянам", - додав Кубілюс.
Читайте також: Чи залишиться Україна без супутникового звʼязку: інтервʼю з постачальником Starlink в Україні
14 жовтня з роботою терміналів Starlink виникла серйозна проблема: нормально функціонувати під час руху перестали термінали Starshield, військова версія супутникового зв'язку. Ліміт встановили на рівні близько 160 км/год, і при його перевищенні термінали втрачали зв'язок. Обмеження вплинули й на роботу дронів-перехоплювачів, якими українські захисники збивають російські "шахеди".
За інформацією джерел РБК-Україна, обмеження також ускладнили застосування мідлстрайків. Президент Володимир Зеленський закликав Ілона Маска виправити помилку, яка може призвести до жертв серед українців. Того ж дня Росія розпочала одну з наймасовіших атак на Україну.
Увечері 14 жовтня в Міноборони повідомили, що якість зв'язку на швидкості до 160 км/год покращилася, проте SpaceX зберігає обмеження 161 км/год. Відомство також наголосило, що тривають контакти з партнерами та SpaceX щодо стабільних умов сервісу й недопущення раптових обмежень. 24 жовтня джерела РБК-Україна в Міноборони повідомили, що військовий Starlink відновив роботу на швидкості понад 161 км/год.