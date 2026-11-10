Starlink може втратити довіру Європи через невиконання контрактів, - Кубілюс

Що єврокомісар сказав про контрактні зобов'язання Starlink

Супутниковий зв'язок Starlink критично важливий для українських військових, але компанія може втратити довіру європейських країн, якщо не виконуватиме контрактні зобов'язання, заявив єврокомісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс. Він також прокоментував попередні перебої зі швидкістю супутникового зв'язку та проблеми з наданням американських розвідувальних даних Україні.

"Насамперед я сподіваюся, що Starlink продовжить виконувати свої контрактні зобов'язання. Ми ж говоримо не просто про добру волю Starlink щодо України. Йдеться про контрактні зобов'язання. Контракти оплачують деякі європейські країни", - сказав єврокомісар.

Кубілюс застеріг компанію від наслідків невиконання контракту, підписаного з європейськими країнами.

"Я сподіваюся, що Starlink розуміє, що означає невиконання контракту, підписаного з європейськими країнами. Компанія може втратити довіру, і це може дуже негативно вплинути на її можливості надавати послуги європейським країнам та європейським громадянам", - додав Кубілюс.

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