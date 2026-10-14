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У Міноборони заявили про покращення ситуації зі Starlink, але є нюанс

22:39 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Іван Носальський
У Міноборони заявили про покращення ситуації зі Starlink, але є нюанс Ілюстративне фото: Starlink в Україні працює з обмеженнями (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

До кінця дня якість зв'язку "військового пакету" Starlink на українських дронах за швидкості до 160 км/год покращилася. Проте обмеження продовжують діяти.

Як передає РБК-Україна, про це журналістам повідомили у Міністерстві оборони України.

"SpaceX продовжує зберігати обмеження 161 км/год. Протягом дня реальні обмеження були суттєво нижчими. Проте станом на даний момент фіксуємо, що на швидкості до 160 якість зв'язку покращилася", - зазначили у відомстві.

Там додали, що контакти з партнерами та SpaceX з приводу стабільних умов сервісу та недопущення раптових обмежень продовжуються.

Обмеження роботи Starlink

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, стало відомо, що з роботою терміналів Starlink виникла серйозна проблема.

Нормально функціонувати під час руху перестали термінали Starshield - військова версія супутникового зв'язку. Ліміт встановили лише на рівні близько 160 км/год. При перевищенні цього порога термінали втрачали зв'язок, а деяких підрозділах перебої виникали і менших швидкостях.

Також це вплинуло на роботу дронів-перехоплювачів, за допомогою яких українські захисники збивають російські "шахеди".

Як зазначив президент Володимир Зеленський, на тлі таких обмежень Росія розпочала одну з наймасовіших атак на Україну. З ночі ворог запустив сотні ударних безпілотників.

Звертаючись до Ілона Маска, Зеленський закликав виправити помилку, яка може призвести до жертв серед українців.

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