Starlink может потерять доверие Европы из-за невыполнения контрактов, - Кубилюс

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Starlink может потерять доверие европейских стран, если не будет выполнять контрактные обязательства. По его словам, речь идет не о доброй воле компании по отношению к Украине, а о контрактах, которые оплачивают некоторые европейские страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Радио Свобода.
Спутниковая связь Starlink критически важна для украинских военных, но компания может потерять доверие европейских стран, если не будет выполнять контрактные обязательства, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. Он также прокомментировал предварительные перебои со скоростью спутниковой связи и проблемы с предоставлением американских разведывательных данных Украине.
"Прежде всего я надеюсь, что Starlink продолжит выполнять свои контрактные обязательства. Мы же говорим не просто о доброй воле Starlink в отношении Украины. Речь идет о контрактных обязательствах. Контракты оплачивают некоторые европейские страны", - сказал еврокомиссар.
Кубилюс предостерег компанию от последствий невыполнения контракта, подписанного с европейскими странами.
"Я надеюсь, что Starlink понимает, что означает невыполнение контракта, подписанного с европейскими странами. Компания может потерять доверие, и это может оказать негативное влияние на ее возможности оказывать услуги европейским странам и европейским гражданам", - добавил Кубилюс.
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14 октября с работой терминалов Starlink возникла серьезная проблема: нормально функционировать во время движения перестали терминалы Starshield, военная версия спутниковой связи. Лимит установили на уровне около 160 км/ч, и при его превышении терминалы теряли связь. Ограничения повлияли и на работу дронов-перехватчиков, которыми украинские защитники сбивают российские "шахеды".
По информации источников РБК-Украина, ограничения также осложнили применение мидстрайков. Президент Владимир Зеленский призвал Илона Маска исправить ошибку, которая может привести к жертвам среди украинцев. В тот же день Россия начала одну из самых массовых атак на Украину.
Вечером 14 октября в Минобороны сообщили, чтокачество связи на скорости до 160 км/ч улучшилось, однако SpaceX сохраняет ограничение 161 км/ч. Ведомство также подчеркнуло, что продолжаются контакты с партнерами и SpaceX по поводу стабильных условий сервиса и недопущения внезапных ограничений. 24 октября источники РБК-Украина в Минобороны сообщили, что военный Starlink возобновил работу на скорости более 161 км/ч.