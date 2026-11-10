Starlink может потерять доверие Европы из-за невыполнения контрактов, - Кубилюс

Что еврокомиссар сказал о контрактных обязательствах Starlink

Спутниковая связь Starlink критически важна для украинских военных, но компания может потерять доверие европейских стран, если не будет выполнять контрактные обязательства, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. Он также прокомментировал предварительные перебои со скоростью спутниковой связи и проблемы с предоставлением американских разведывательных данных Украине.

"Прежде всего я надеюсь, что Starlink продолжит выполнять свои контрактные обязательства. Мы же говорим не просто о доброй воле Starlink в отношении Украины. Речь идет о контрактных обязательствах. Контракты оплачивают некоторые европейские страны", - сказал еврокомиссар.

Кубилюс предостерег компанию от последствий невыполнения контракта, подписанного с европейскими странами.

"Я надеюсь, что Starlink понимает, что означает невыполнение контракта, подписанного с европейскими странами. Компания может потерять доверие, и это может оказать негативное влияние на ее возможности оказывать услуги европейским странам и европейским гражданам", - добавил Кубилюс.

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