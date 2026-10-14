ua en ru
Ср, 14 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Загинуть люди": Зеленський звернувся до Маска через обмеження Starlink

20:19 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
"Загинуть люди": Зеленський звернувся до Маска через обмеження Starlink Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Україні життєво необхідний якісний супутниковий зв'язок Starlink. Без нього важко захистити людей від російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського журналісту Пірсу Моргану.

Зеленський звернувся до Маска

Президент відповів на питання журналіста щодо обмеження швидкості Starlink в Україні компанією Ілона Маска.

"Коли швидкість Starlink падає - зрозуміло, що відбувається; якщо його вимикають - це їхнє рішення", - каже він.

Зеленський звернувся до Ілона Маска і назвав ці дії неправильними.

"Це велика помилка, що призводить до значних втрат; це рішення спричинить багато людських жертв. Через це рішення гинуть люди? Звісно, люди гинутимуть. Якщо атаки триватимуть, а Starlink не працюватиме - це, безумовно, не допоможе", - зазначив він.

Він сподівається, що це просто помилка і просить увімкнути супутниковий зв'язок на повну потужність.

"Можливо, якась серйозна технічна проблема, не знаю, - але ми просимо увімкнути його знову. Гадаю, це було б чесно й справедливо - як у стосунках між партнерами", - уточнив він.

Раніше РБК-Україна писало, що обмеження Starlink вплинули не лише на далекі місії та фронтову логістику. Сервіс використовується в найефективнішому наразі рішенні для захисту українського неба від реактивних "Шахедів".

Крім того, в Україні обмежили роботу "військового пакету" Starlink на швидкості понад 160 км/год. Через це було зірвано низку важливих місій.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Ілон Маск Starlink Війна Росії проти України
Новини
Трамп зірвав угоду про розширені гарантії безпеки для України, - ЗМІ
Трамп зірвав угоду про розширені гарантії безпеки для України, - ЗМІ
Аналітика
Уряд хоче скоротити бронювання в ОПК до 85%: як реагують у галузі
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Уряд хоче скоротити бронювання в ОПК до 85%: як реагують у галузі