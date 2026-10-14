Обмеження Starlink в Україні ускладнили застосування мідлстрайків, - джерела РБК-Україна

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Вночі 14 жовтня в Україні виявили обмеження роботи Starlink (Starshield) на високих швидкостях. Ситуація ускладнює логістику та роботу безпілотних систем, зокрема дронів типу Middle Strike.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в Міноборони.

Що відомо про обмеження За словами джерела РБК-Україна в Міноборони, вночі зафіксували обмеження роботи Starlink у "військовому пакеті" Starshield на швидкостях понад 160 км/год. Водночас цю інформацію щодо швидкості ще перевіряють. За словами джерела, така ситуація значно ускладнює логістику, роботу безпілотних систем та використання дронів Middle Strike. Наразі з'ясовується, що стало причиною обмежень. Читайте також: Британія передавала Україні розвіддані зі своїх джерел під час зупинки зі США, - експерт