Обмеження Starlink в Україні ускладнили застосування мідлстрайків, - джерела РБК-Україна
Вночі 14 жовтня в Україні виявили обмеження роботи Starlink (Starshield) на високих швидкостях. Ситуація ускладнює логістику та роботу безпілотних систем, зокрема дронів типу Middle Strike.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в Міноборони.
Що відомо про обмеження
За словами джерела РБК-Україна в Міноборони, вночі зафіксували обмеження роботи Starlink у "військовому пакеті" Starshield на швидкостях понад 160 км/год. Водночас цю інформацію щодо швидкості ще перевіряють.
За словами джерела, така ситуація значно ускладнює логістику, роботу безпілотних систем та використання дронів Middle Strike.
Наразі з'ясовується, що стало причиною обмежень.
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Раніше радник президента Сергій Бескрестнов ("Флеш") повідомив, що вночі 14 жовтня у "військовому пакеті" Starshield на швидкості понад 160 км/год почав зникати зв'язок. За його словами, через це було зірвано низку місій, а сили оборони не отримували попередження про таке обмеження.
У 7 корпусі ДШВ розповіли, що на Гуляйпільському напрямку зв'язок під час польотів БпЛА міг зникати на 10-20 секунд уже на швидкості 110-120 км/год. Через проблеми зі зв'язком в одному з підрозділів безпілотних систем довелося скасувати частину місій. Найгостріше проблема постає під час запуску швидкісних дронів, як-от Middle Strike, яким на старті потрібно набирати високу швидкість.