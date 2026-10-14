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РФ проводить одну з найбільших атак, використовуючи проблеми зі Starlink, - Зеленський

22:05 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Іван Носальський
РФ проводить одну з найбільших атак, використовуючи проблеми зі Starlink, - Зеленський Ілюстративне фото: українські захисники збивають російські дрони (Getty Images)
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Сьогоднішня атака Росії на Україну є однією з наймасовіших. Ворог намагається скористатися проблемами із роботою "військового пакету" Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Голова держави розповів, що під час візиту до Лондона він детально поінформував прем'єра Британії Енді Бернема про російські атаки на мирні міста України. За його словами, хвилі атак безпілотниками продовжуються весь день.

Президент зазначив, що лише за ніч РФ запустила 124 безпілотники, ще 145 - протягом дня. Станом на зараз в українському небі ще понад 40 "шахедів". Ворог атакує енергетику, логістику та залізницю.

"Щодо масованості це одна з найбільших атак. Очевидно, що росіяни намагаються скористатися проблемами в роботі Starlink в Україні, тому що саме від цього зв'язку значною мірою залежить робота дронів-перехоплювачів", - сказав Зеленський.

Окремо він подякував Британії за рішення прискорити постачання Україні засобів ППО для протидії реактивним "шахедам".

Нічний удар росіян

Нагадаємо, російські окупанти вночі завдали по Україні масованого удару.

За даними Повітряних сил ЗСУ, під час нічної атаки, окрім дронів, росіяни також запустили 39 балістичних ракет.

Ворог, зокрема, атакував енергетичні об'єкти у Києві. Прем'єр Сергій Корецький зазначив, що під ударом перебували усі три ТЕЦ столиці.

Атака не припинилася і вдень. Все це відбувається на тлі новин про те, що "військовий пакет" Starlink працює в обмеженому режимі - на швидкості до 160 км/год.

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