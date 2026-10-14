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В Україні обмежили роботу військового Starlink, - "Флеш"

09:20 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Лев Шевченко
В Україні обмежили роботу військового Starlink, - "Флеш" Фото: військовий з терміналом Starlink (Getty Images)
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В Україні обмежили роботу "військового пакету" Starlink на швидкості понад 160 км/год.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента Сергія Бескрестнова.

Як обмежили Starlink

Радник президента Володимира Зеленського, Сергій Бескрестнов ("Флеш") вранці 14 жовтня повідомив, що вночі було обмежено роботу терміналів Starlink.

Йдеться про те, що у "військовому пакеті" StarShield на швидкості понад 160 км/год (тобто 100 миль на годину) почав зникати звʼязок. Через це було зірвано низку важливих місій.

"Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій. Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов’язана з поточною політичною ситуацією", - написав Флеш.

Водночас, за даними РБК-Україна, для звичайних послуг Starlink ще з моменту впровадження "білих списків" були встановлені обмеження за швидкістю понад 70-90 км/год.

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Як раніше заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час Варшавського безпекового форуму, попри напруженість у відносинах із Вашингтоном, обмін розвідувальною інформацією між Україною та США триває.

До цього видання Axios із посиланням на українського чиновника повідомляло, що під час переговорів представники США погрожували припинити передачу Україні розвідданих, якщо Сили оборони України не зупинять удари по російських НПЗ.


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