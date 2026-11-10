Starlink може втратити довіру Європи через невиконання контрактів, - Кубілюс
Єврокомісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Starlink може втратити довіру європейських країн, якщо не виконуватиме контрактні зобов'язання. За його словами, йдеться не про добру волю компанії щодо України, а про контракти, які оплачують деякі європейські країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Радіо Свобода.
Що єврокомісар сказав про контрактні зобов'язання Starlink
Супутниковий зв'язок Starlink критично важливий для українських військових, але компанія може втратити довіру європейських країн, якщо не виконуватиме контрактні зобов'язання, заявив єврокомісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс. Він також прокоментував попередні перебої зі швидкістю супутникового зв'язку та проблеми з наданням американських розвідувальних даних Україні.
"Насамперед я сподіваюся, що Starlink продовжить виконувати свої контрактні зобов'язання. Ми ж говоримо не просто про добру волю Starlink щодо України. Йдеться про контрактні зобов'язання. Контракти оплачують деякі європейські країни", - сказав єврокомісар.
Кубілюс застеріг компанію від наслідків невиконання контракту, підписаного з європейськими країнами.
"Я сподіваюся, що Starlink розуміє, що означає невиконання контракту, підписаного з європейськими країнами. Компанія може втратити довіру, і це може дуже негативно вплинути на її можливості надавати послуги європейським країнам та європейським громадянам", - додав Кубілюс.
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14 жовтня з роботою терміналів Starlink виникла серйозна проблема: нормально функціонувати під час руху перестали термінали Starshield, військова версія супутникового зв'язку. Ліміт встановили на рівні близько 160 км/год, і при його перевищенні термінали втрачали зв'язок. Обмеження вплинули й на роботу дронів-перехоплювачів, якими українські захисники збивають російські "шахеди".
За інформацією джерел РБК-Україна, обмеження також ускладнили застосування мідлстрайків. Президент Володимир Зеленський закликав Ілона Маска виправити помилку, яка може призвести до жертв серед українців. Того ж дня Росія розпочала одну з наймасовіших атак на Україну.
Увечері 14 жовтня в Міноборони повідомили, що якість зв'язку на швидкості до 160 км/год покращилася, проте SpaceX зберігає обмеження 161 км/год. Відомство також наголосило, що тривають контакти з партнерами та SpaceX щодо стабільних умов сервісу й недопущення раптових обмежень. 24 жовтня джерела РБК-Україна в Міноборони повідомили, що військовий Starlink відновив роботу на швидкості понад 161 км/год.