Одна з тем на переговорах в Абу-Дабі - великий обмін полоненими, - джерела

Переговори в Абу-Дабі стосуються не лише завершення війни та гарантій безпеки. Серед тем зустрічей також є підготовка майбутнього великого обміну полоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власне поінформоване джерело.

За словами співрозмовника видання, під час дводенних зустрічей сторони обговорюють можливість проведення масштабного обміну полоненими.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, в Абу-Дабі відбувся перший день тристоронніх переговорів України, США та Росії щодо завершення війни.

Зустріч тривала понад чотири години. Делегації домовилися продовжити роботу завтра, 11 листопада.

Україну на переговорах представляє делегація на чолі з Рустемом Умєровим. До неї також увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.