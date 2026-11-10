Starlink может потерять доверие Европы из-за невыполнения контрактов, - Кубилюс
Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Starlink может потерять доверие европейских стран, если не будет выполнять контрактные обязательства. По его словам, речь идет не о доброй воле компании по отношению к Украине, а о контрактах, которые оплачивают некоторые европейские страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Радио Свобода.
Что еврокомиссар сказал о контрактных обязательствах Starlink
Спутниковая связь Starlink критически важна для украинских военных, но компания может потерять доверие европейских стран, если не будет выполнять контрактные обязательства, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. Он также прокомментировал предварительные перебои со скоростью спутниковой связи и проблемы с предоставлением американских разведывательных данных Украине.
"Прежде всего я надеюсь, что Starlink продолжит выполнять свои контрактные обязательства. Мы же говорим не просто о доброй воле Starlink в отношении Украины. Речь идет о контрактных обязательствах. Контракты оплачивают некоторые европейские страны", - сказал еврокомиссар.
Кубилюс предостерег компанию от последствий невыполнения контракта, подписанного с европейскими странами.
"Я надеюсь, что Starlink понимает, что означает невыполнение контракта, подписанного с европейскими странами. Компания может потерять доверие, и это может оказать негативное влияние на ее возможности оказывать услуги европейским странам и европейским гражданам", - добавил Кубилюс.
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14 октября с работой терминалов Starlink возникла серьезная проблема: нормально функционировать во время движения перестали терминалы Starshield, военная версия спутниковой связи. Лимит установили на уровне около 160 км/ч, и при его превышении терминалы теряли связь. Ограничения повлияли и на работу дронов-перехватчиков, которыми украинские защитники сбивают российские "шахеды".
По информации источников РБК-Украина, ограничения также осложнили применение мидстрайков. Президент Владимир Зеленский призвал Илона Маска исправить ошибку, которая может привести к жертвам среди украинцев. В тот же день Россия начала одну из самых массовых атак на Украину.
Вечером 14 октября в Минобороны сообщили, чтокачество связи на скорости до 160 км/ч улучшилось, однако SpaceX сохраняет ограничение 161 км/ч. Ведомство также подчеркнуло, что продолжаются контакты с партнерами и SpaceX по поводу стабильных условий сервиса и недопущения внезапных ограничений. 24 октября источники РБК-Украина в Минобороны сообщили, что военный Starlink возобновил работу на скорости более 161 км/ч.