"Станеться щось дуже позитивне": Трамп про мирні переговори з Іраном

"Іран хоче укласти угоду, і ми ведемо з ними дуже конструктивні переговори. Ми не повинні допустити появи ядерної зброї… це дуже важливий фактор. І сьогодні вони готові піти на те, на що два місяці тому не хотіли йти", - заявив президент США.

Трамп підкреслив, що Іран "погодився не мати ядерної зброї".

"Все виглядає дуже добре, і ми збираємося укласти угоду з Іраном, і це буде хороша угода. Це буде угода без ядерної зброї", - додав він.

Крім того, американський президент зазначив, що наступні переговори в очному форматі "ймовірно" відбудуться у вихідні.

Переговори між США та Іраном

Нагадаємо, 11 квітня американська делегація на чолі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом провела в Пакистані переговори з Іраном. Вранці наступного дня Венс виступив перед журналістами, де заявив, що за підсумками зустрічі США та Іран так і не досягли угоди про припинення війни.

Як підсумок, сказав віцепрезидент США, делегація повертається до Вашингтона ні з чим. Також Венс уже тоді припустив, що ключовим моментом невдачі є відмова Ірану від ядерних амбіцій.