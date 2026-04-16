Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Станеться щось дуже позитивне": Трамп про мирні переговори з Іраном

22:33 16.04.2026 Чт
2 хв
Президент США також зробив гучну заяву щодо ядерної зброї
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо переговорів з Іраном, і сказав, що скоро "станеться щось дуже позитивне". Він також зауважив, що Тегеран погодився не мати ядерної зброї.

"Іран хоче укласти угоду, і ми ведемо з ними дуже конструктивні переговори. Ми не повинні допустити появи ядерної зброї… це дуже важливий фактор. І сьогодні вони готові піти на те, на що два місяці тому не хотіли йти", - заявив президент США.

Трамп підкреслив, що Іран "погодився не мати ядерної зброї".

"Все виглядає дуже добре, і ми збираємося укласти угоду з Іраном, і це буде хороша угода. Це буде угода без ядерної зброї", - додав він.

Крім того, американський президент зазначив, що наступні переговори в очному форматі "ймовірно" відбудуться у вихідні.

Переговори між США та Іраном

Нагадаємо, 11 квітня американська делегація на чолі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом провела в Пакистані переговори з Іраном. Вранці наступного дня Венс виступив перед журналістами, де заявив, що за підсумками зустрічі США та Іран так і не досягли угоди про припинення війни.

Як підсумок, сказав віцепрезидент США, делегація повертається до Вашингтона ні з чим. Також Венс уже тоді припустив, що ключовим моментом невдачі є відмова Ірану від ядерних амбіцій.

Водночас Дональд Трамп зазначив, що переговори з Іраном у Пакистані "пройшли добре". За його словами, сторони змогли багато про що домовитися, але питання ядерної зброї вирішено так і не було.

Крім того, президент США наголосив, що йому все одно, буде угода чи ні. За його словами, США в будь-якому разі перемагають.

