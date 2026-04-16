"Произойдет что-то очень позитивное": Трамп о мирных переговорах с Ираном

"Иран хочет заключить сделку, и мы ведем с ними очень конструктивные переговоры. Мы не должны допустить появления ядерного оружия... это очень важный фактор. И сегодня они готовы пойти на то, на что два месяца назад не хотели идти", - заявил президент США.

Трамп подчеркнул, что Иран "согласился не иметь ядерного оружия".

"Все выглядит очень хорошо, и мы собираемся заключить сделку с Ираном, и это будет хорошая сделка. Это будет сделка без ядерного оружия", - добавил он.

Кроме того, американский президент отметил, что следующие переговоры в очном формате "вероятно" состоятся в выходные.

Переговоры между США и Ираном

Напомним, 11 апреля американская делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом провела в Пакистане переговоры с Ираном. Утром следующего дня Вэнс выступил перед журналистами, где заявил, что по итогам встречи США и Иран так и не достигли соглашения о прекращении войны.

Как итог, сказал вице-президент США, делегация возвращается в Вашингтон ни с чем. Также Вэнс уже тогда предположил, что ключевым моментом неудачи является отказ Ирана от ядерных амбиций.