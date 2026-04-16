Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Произойдет что-то очень позитивное": Трамп о мирных переговорах с Ираном

22:33 16.04.2026 Чт
2 мин
Президент США также сделал громкое заявление по ядерному оружию
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп сделал заявление по поводу переговоров с Ираном, и сказал, что скоро "произойдет что-то очень позитивное". Он также отметил, что Тегеран согласился не иметь ядерного оружия.

"Иран хочет заключить сделку, и мы ведем с ними очень конструктивные переговоры. Мы не должны допустить появления ядерного оружия... это очень важный фактор. И сегодня они готовы пойти на то, на что два месяца назад не хотели идти", - заявил президент США.

Трамп подчеркнул, что Иран "согласился не иметь ядерного оружия".

"Все выглядит очень хорошо, и мы собираемся заключить сделку с Ираном, и это будет хорошая сделка. Это будет сделка без ядерного оружия", - добавил он.

Кроме того, американский президент отметил, что следующие переговоры в очном формате "вероятно" состоятся в выходные.

Переговоры между США и Ираном

Напомним, 11 апреля американская делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом провела в Пакистане переговоры с Ираном. Утром следующего дня Вэнс выступил перед журналистами, где заявил, что по итогам встречи США и Иран так и не достигли соглашения о прекращении войны.

Как итог, сказал вице-президент США, делегация возвращается в Вашингтон ни с чем. Также Вэнс уже тогда предположил, что ключевым моментом неудачи является отказ Ирана от ядерных амбиций.

В то же время Дональд Трамп отметил, что переговоры с Ираном в Пакистане "прошли хорошо". По его словам, стороны смогли о многом договориться, но вопрос ядерного оружия решен так и не был.

Кроме того, президент США подчеркнул, что ему все равно, будет соглашение или нет. По его словам, США в любом случае побеждают.

Соединенные Штаты АмерикиИранДональд ТрампЯдерное оружие