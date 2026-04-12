Трамп про переговори з Іраном: мені все одно, укладемо ми угоду чи ні

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому байдуже, буде досягнута угода з Іраном чи ні. За його словами, Америка в будь-якому разі переможе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

"Ми перемагаємо, незалежно від того, що відбувається, ми перемагаємо. Подивимося, що станеться. Можливо, вони укладуть угоду, а можливо, й ні. Це не має значення. З точки зору Америки, ми перемагаємо", - заявив Трамп.

Також він укотре сказав, що США повністю розгромили Іран. Зокрема, під час війни було знищено: флот, військово-морські сили, системи ППО, радари і керівництво країни.

За словами Трампа, все що залишилося - це лише питання відкриття Ормузької протоки.

"Усе, що нам залишається - відкрити протоку, хоча ми нею і не користуємося, тому що є багато інших країн у світі, які нею користуються, і які або бояться, або слабкі, або діють з економії. Не знаю, в чому саме справа, але НАТО нам не допомогло - це я можу вам сказати", - додав президент США.

Зазначимо, що віце-президент США Джей Ді Венс перебуває зараз у Пакистані, де веде переговори з офіційними особами Ірану. Близько години тому The Times of Israel близько повідомило, що в пакистанській столиці розпочався черговий раунд переговорів. Причому деякі ЗМІ пишуть, що це вже третій раунд за добу.

Також ЗМІ вказують, що конкретно цей раунд, судячи з усього, є вже "останньою можливістю" для досягнення угоди, враховуючи "надмірні вимоги США".

Оновлено о 02:00

Уряд Ірану в соцмережі Х заявив, що переговори зі США завершилися через 14 годин. Наразі технічні групи з обох сторін обмінюються експертними висновками. Водночас переговори "продовжаться, незважаючи на розбіжності, що зберігаються".