Іран не готовий відмовитися від розробки ядерної зброї, - Венс

07:30 12.04.2026 Нд
2 хв
Стало зрозуміло, у чому США хочуть бути переконані
aimg Едуард Ткач
Фото: Джей Ді Венс (Getty Images)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що після багатогодинних переговорів Іран так і не взяв на себе зобов'язання відмовитися від розробки ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Коли кореспондент видання запитав, які умови відкинув Іран, Венс наголосив, що Вашингтону потрібно побачити тверде зобов'язання, що Тегеран не прагнутиме до створення ядерної зброї та до інструментів, які дозволять їм швидко це зробити.

"Питання в тому, чи бачимо ми фундаментальну прихильність іранців не розробляти ядерну зброю не тільки зараз, не тільки за два роки, а й у довгостроковій перспективі? Ми цього поки що не бачимо, але сподіваємося, що побачимо", - додав Венс.

США та Іран не досягли угоди про припинення війни

Нагадаємо, кілька годин тому Джей Ді Венс заявив, що через 21 годину переговорів США та Іран так і не змогли досягти мирної угоди. Тому американська делегація повертається до Вашингтона без підсумкового документа.

Зазначимо, що за добу до переговорів президент США Дональд Трамп говорив, що Ормузьку протоку буде відкрито незалежно від згоди або незгоди Ірану співпрацювати, а також сказав, що ключовою темою буде ядерне питання. Зокрема, угода буде успішною, якщо Тегеран зобов'яжеться не мати ядерку.

Водночас за добу Трамп сказав, що йому все одно, буде угода чи ні. За його словами, США в будь-якому разі перемагають.

