Переговори між США та Іраном можуть затягнутися на півроку, - Bloomberg

21:17 16.04.2026 Чт
2 хв
Про які наслідки попереджають лідери ЄС та Перської затоки?
aimg Сергій Козачук
Переговори між США та Іраном можуть затягнутися на півроку, - Bloomberg Фото: переговори між США та Іраном можуть затягнутися (Getty Images)

Узгодження мирної угоди між США та Іраном може тривати близько шести місяців, що потребує продовження поточного режиму припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Загроза продовольчої та енергетичної кризи

За інформацією видання, лідери країн Перської затоки та Європи закликають до негайного відкриття Ормузької протоки для відновлення постачань енергоносіїв.

Чиновники попереджають - якщо протоку не розблокують найближчим часом, світові загрожує масштабна продовольча криза.

На тлі цих прогнозів ціна на нафту марки Brent уже продемонструвала зростання, піднявшись на 4,5% до позначки понад 99 доларів за барель.

Вимоги до майбутньої угоди

Країни регіону наполягають, що будь-яка мирна угода повинна містити суворі обмеження для Тегерана. Зокрема, йдеться про заборону на збагачення урану та відмову від розробки балістичних ракет великої дальності.

Попри побоювання, що Іран не полишив спроб створити ядерну зброю навіть після американо-ізраїльських бомбардувань, арабські лідери виступають проти повернення до активних бойових дій і просять США продовжувати дипломатичний шлях.

Ситуація в Ормузькій протоці

З початку конфлікту протока залишається фактично закритою, що завдає критичних збитків економікам країн Перської затоки. Вони втратили можливість експортувати нафту, зріджений газ та добрива в нормальних обсягах.

Наразі Вашингтон і Тегеран обговорюють можливість продовження перемир'я ще на два тижні, щоб забезпечити умови для тривалих шестимісячних переговорів.

Контекст подій

Нагадаємо, що війна в Україні та Ірані суттєво вичерпала оборонні запаси Сполучених Штатів. Через це адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість залучення цивільних автогігантів до виробництва зброї.

Також РБК-Україна писало, що президент США оголосив про досягнення домовленості між Ізраїлем та Ліваном щодо 10-денного перемир'я, яке має розпочатися опівночі 17 квітня. Це вважається першим кроком до великої деескалації в регіоні.

Водночас у Пентагоні зберігають жорстку позицію щодо Тегерана. Міністр оборони США Піт Хегсет попередив, що американські сили готові до повторного удару по Ірану, якщо країна відмовиться від умов мирної угоди або вдасться до нової ескалації.

Секрети зброї Кім Чен Ина: експерти розібрали ракети КНДР, якими б'є Росія
Секрети зброї Кім Чен Ина: експерти розібрали ракети КНДР, якими б'є Росія
