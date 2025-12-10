В ССО показали відео знищення російської ДРГ в Донецькій області

Зазначається, що оператори 8-го полку ССО ЗСУ під час виконання спеціальних дій в лісовій місцевості у Донецькій області влаштували засідку на російську ДРГ. Внаслідок засідки було вдало знищено п'ятьох російських військових, які були в складі ворожої групи.

"Користуючись погодними умовами, ворог хотів просочитись в тил українських позицій, проте група CCO України завадила їм в цьому", - сказано у повідомленні. Також в ССО показали відео моменту знищення росіян.