Головна » Новини » Війна в Україні

ССО вперше вполювали вертоліт Мі-8 "deep strike" дроном на території Росії

Україна, Субота 22 листопада 2025 19:20
ССО вперше вполювали вертоліт Мі-8 "deep strike" дроном на території Росії Ілюстративне фото: російський вертоліт Мі-8 (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Сили спеціальних операцій ЗСУ під час дронової атаки на Росію вперше збили дроном для "deep strike" російський вертоліт. Мі-8 росіян був збитий біля Кутейникового Ростовської області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ССО.

В ССО зазначили, що таким чином змінюють правила гри: відтепер українські дрони полюють на російські вертольоти, які окупанти підіймають для спроб перехопити безпілотники.

"Уперше російський гелікоптер Мі-8 був збитий у повітрі "deep strike" дроном ССО Кожна місія потребує креативу, починаючи від технічних характеристик засобу, закінчуючи плануванням та навченістю пілотів", - зазначили у повідомленні.

В ССО також додали, що місія "залишила для ворога дуже багато запитань". Відповіді на ці питання знають тільки члени екіпажу знищеного Мі-8, але є нюанс.

"Ця місія залишила для ворога дуже багато запитань, відповіді на які знають тільки члени екіпажу Мі-8, але не розкажуть", - поглузували з російських окупантів.

Зазначимо, за результатами ударів по РФ в ніч на 22 листопада є деякі результати. Зокрема в Росії заявили, що нібито українські дрони атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

Також нагадаємо, що у ніч на 20 листопада Сили оборони України уразили Рязанський НПЗ та інші об’єкти російського агресора. Зокрема місце зосередження окупаційних військ у Донецькій області.

Ну а в ніч на 14 листопада Сили оборони здійснили обстріл НПЗ у Саратовській області РФ. Також під ударом були пункт базування кораблів у Краснодарському краї та місце зберігання ПММ у районі Енгельса.

Російська Федерація Україна Сили спеціальних операцій
