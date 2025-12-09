В ССО показали відео знищення двох великих складів РФ на Донбасі: мінус дрони та бензин

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ) знищили кілька великих складів росіян на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Окупанти залишилися без дронів та бензину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"У ніч на 8 грудня підрозділи ССО здійснили успішне ураження ударними БПЛА по ворожим цілям на ТОТ Донецької та Луганської областей", - сказано у повідомленні.

Зокрема у тимчасово окупованому Донецьку дрони ССО знищили склад безпілотників, який належав 9-й бригаді окупантів зі складу російської 51-ї армії. На складі зберігалося багато розвідувальних та ударних дронів тактичного рівня, та бойові частини для цих безпілотників.

На тимчасово окупованій території Луганської області в населеному пункті Сімейкіне було уражено склад ПММ (паливно-мастильних матеріалів), який належав російській окупаційній групі військ "Юг". Внаслідок удару знищено резервуари з понад 6 тисяч куб. м палива.

"Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії", - додали в ССО.