В ССО показали відео знищення двох великих складів РФ на Донбасі: мінус дрони та бензин
Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ) знищили кілька великих складів росіян на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Окупанти залишилися без дронів та бензину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій ЗСУ.
"У ніч на 8 грудня підрозділи ССО здійснили успішне ураження ударними БПЛА по ворожим цілям на ТОТ Донецької та Луганської областей", - сказано у повідомленні.
Зокрема у тимчасово окупованому Донецьку дрони ССО знищили склад безпілотників, який належав 9-й бригаді окупантів зі складу російської 51-ї армії. На складі зберігалося багато розвідувальних та ударних дронів тактичного рівня, та бойові частини для цих безпілотників.
На тимчасово окупованій території Луганської області в населеному пункті Сімейкіне було уражено склад ПММ (паливно-мастильних матеріалів), який належав російській окупаційній групі військ "Юг". Внаслідок удару знищено резервуари з понад 6 тисяч куб. м палива.
"Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії", - додали в ССО.
Нагадаємо, що до цього, у ніч на 1 грудня ударні дрони підрозділів ССО здійснили успішне ураження по ворожих цілях у Донецькій та Луганській областях. Було знищено місця зосередження російських окупантів та склади боєприпасів.
Раніше, у ніч на 28 листопада, підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішного удару по району зберігання та запуску ударних дронів "Шахед" поблизу мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.
Також бійці ССО показали ефектні кадри нещодавньої бойової операції під Покровськом. За допомогою наземних та повітряних дронів забезпечили евакуацію поранених суміжників та взяли у полон російського солдата під Покровськом.