В ССО показали видео уничтожения российской ДРГ в Донецкой области

Отмечается, что операторы 8-го полка ССО ВСУ во время выполнения специальных действий в лесной местности в Донецкой области устроили засаду на российскую ДРГ. В результате засады были удачно уничтожены пять российских военных, которые были в составе вражеской группы.

"Пользуясь погодными условиями, враг хотел просочиться в тыл украинских позиций, однако группа CCO Украины помешала им в этом", - сказано в сообщении. Также в ССО показали видео момента уничтожения россиян.