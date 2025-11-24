Штурм та полон ворога. ССО показали ефектні кадри бойової операції під Покровськом

Бійці ССО за допомогою наземних та повітряних дронів забезпечили евакуацію поранених суміжників та взяли у полон російського солдата під Покровськом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Покровський напрямок, оператори 3 полку Сил спеціальних операцій провели успішний наліт, знищили та полонили противника, евакуювали поранених військовослужбовців суміжного підрозділу", - зазначили у ССО.

Повідомляється, що група 3 полку ССО отримала задачу – провести наліт на противника, який унеможливлював евакуацію поранених піхотинців, які були заблоковані на своїй позиції.

Використовуючи сприятливі погодні умови, оператори загону SWORD GROUP зайшли в зону бойового зіткнення і знищили двох солдатів противника, ще один вирішив здатись в полон. Полоненому надали медичну допомогу та евакуювали.

"Завдяки вдалим діям наших воїнів позиція суміжників була розблокована. Таким чином, трьох поранених піхотинців евакуювали з-за допомогою наземного дрону, які нині регулярно застосовуються операторами ССО під час виконання завдань", - додали у ССО.