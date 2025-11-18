ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

ССО зачистили позиції РФ на одному з напрямків фронту (відео)

Україна, Вівторок 18 листопада 2025 19:34
ССО зачистили позиції РФ на одному з напрямків фронту (відео) Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Воїни Сил спеціальних операцій України успішно провели зачистку позицій ворога у лісовому масиві на Північно-Слобожанському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

За повідомленням командування, операція пройшла "тихо", без зайвого шуму та втрат серед особового складу. Завдяки високому професіоналізму спецпризначенців та злагодженим діям, всі завдання були виконані точно і ефективно.

Ця операція демонструє здатність українських ССО швидко та безпечно нейтралізувати ворожі позиції, забезпечуючи перевагу на фронті.

Що відомо про ССО

Сили спеціальних операцій (ССО) - це елітний компонент Збройних сил України, який виконує найскладніші, найризикованіші та критично важливі завдання на фронті й у тилу ворога.

Бійці ССО проходять посилений відбір і тривалу підготовку, що дозволяє їм здійснювати розвідку, проводити диверсійні операції, знешкоджувати ворожі командні пункти, знищувати техніку та працювати в умовах максимальної секретності. Їх часто залучають там, де інші підрозділи виконати завдання не можуть - у глибокому тилу, під час спеціальних рейдів чи точкових операцій

Бої за Куп'янськ

У вересні російські окупанти прорвалися до Куп'янська, використавши газопровід, що значно загострило ситуацію на цьому напрямку. Диверсійні групи ворога увійшли до міста з півночі.

Згодом ЗСУ підірвали трубу, якою просувалися росіяни, змусивши їх переправлятися через річку Оскіл на плотах і човнах.

Українські війська не дозволяють окупантам закріпитися в північній частині Куп'янська. Незважаючи на спроби росіян утримати позиції та облаштувати укріплення, ЗСУ ведуть активні контратаки, вибиваючи ворога з зайнятих рубежів.

Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україна планує повністю звільнити Куп'янськ від російських окупантів.

