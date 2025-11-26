ССО ліквідували ворожу ДРГ у Покровську
Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували ворожу диверсійну групу у Покровську Донецької області та виявили ворожий ударний безпілотник, який також було знищено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій ЗСУ.
"Під час спеціальних дій оператори ССО організували засідку на шляху пересування противника. Завдяки злагодженій роботі групи, було знищено чотирьох окупантів", - зазначили у ССО.
Також повідомляється, що ворог намагався накопичуватись у багатоповерхівці, але вже на підході до укриття трьох росіян знищили, четвертий намагався відійти та збити український розвіддрон зі стрілецької зброї. Проте його виявили та знищили.
"Під час відходу, наші воїни виявили та знешкодили ворожий БПЛА "Ждун", - зазначається у повідомленні Сил спеціальних операцій.
Бої за Покровськ
Нагадаємо, Покровський напрямок залишається епіцентром боїв у Донецькій області. Російські війська намагаються оточити Покровськ з кількох напрямків та перекидають туди додаткові сили.
Окупанти використали несприятливі погодні умови, зокрема густий туман та проникли у Покровськ. Наразі у місті перебуває понад 300 загарбників.
Водночас українські війська проводять контрнаступальні дії та захищають свої позиції.
Також повідомлялось, що російські війська намагаються перерізати логістику між Покровськом та Мирноградом, та мають намір у подальшому оточити агломерацію.
Північну частину Мирнограду росіяни нагамаються штурмувати малими піхотними групами. Ворог рухається цілодобово, а для коригування свого переміщення використовує повітряні дрони, також противник намагається накопичувати живу силу для подальших спроб просування.