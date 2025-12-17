В ССО показали відео знищення артилерійського складу росіян на Луганщині

В Силах Спеціальних операцій (ССО) ЗСУ показали відео знищення артилерійського складу російських окупантів. Склад був розташований на тимчасово окупованій Луганщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ССО ЗСУ.

"Зазначений склад активно використовувався для постачання боєприпасів та забезпечення наступальних спроможностей військ противника. Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що ураження складу відбулося в ніч на 17 грудня силами підрозділів front-strike ССО. Уражений склад належав 101-й окремій бригаді матеріально-технічного забезпечення 51-ї армії окупаційних військ Росії.

Зазначимо, удари дронів ССО завдають значних втрат росіянам. Так, нещодавно оператори ССО за допомогою ударного дрона уразили РСЗВ БМ-27 "Ураган" та місце перебування її екіпажів на тимчасово окупованій території Донецькій області.

До цього підрозділи ССО ЗСУ завдали ударів по низці військових цілей російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької області та у Криму. В тому числі було знищено в русі потяг з пальним.

9 грудня в ССО ЗСУ показали, як знищили кілька великих складів росіян на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Окупанти залишилися без дронів та бензину. А наступного дня ССО показали відео ліквідації ДРГ російських окупантів у Покровську, за який зараз йдуть важкі бої.