Головна » Новини » Війна в Україні

В ССО показали відео знищення російської ДРГ в Донецькій області

Україна, Середа 10 грудня 2025 11:34
В ССО показали відео знищення російської ДРГ в Донецькій області Ілюстративне фото: Сили спеціальний операцій ЗСУ (Міноборони України)
Автор: Антон Корж

Сили спеціальних операцій в Донецькій області ліквідували російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася просочитися через бойові порядки українських військ. Усіх п'ятьох росіян було знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Зазначається, що оператори 8-го полку ССО ЗСУ під час виконання спеціальних дій в лісовій місцевості у Донецькій області влаштували засідку на російську ДРГ. Внаслідок засідки було вдало знищено п'ятьох російських військових, які були в складі ворожої групи.

"Користуючись погодними умовами, ворог хотів просочитись в тил українських позицій, проте група CCO України завадила їм в цьому", - сказано у повідомленні. Також в ССО показали відео моменту знищення росіян.

Зазначимо, раніше в ССО ЗСУ показали відео, як дрони операторів знищили кілька великих складів росіян на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Окупанти залишилися без дронів та бензину.

До цього оператори ССО також показали, як ліквідували ворожу диверсійну групу у Покровську Донецької області та виявили ворожий ударний безпілотник, який також було знищено. Там же оператори забезпечили евакуацію поранених українських військових з поля бою та взяли у полон російського військовослужбовця. Оператори ССО брали участь у штурмових, пошукових, евакуаційних діях, зачищали будівлі та позиції російських окупантів у Покровську.

А ще в листопаді Сили спеціальних операцій ЗСУ під час дронової атаки на Росію вперше збили дроном для "deep strike" російський вертоліт. Мі-8 росіян був збитий біля Кутейникового Ростовської області РФ.

