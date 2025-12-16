ССО ударним дроном знищили ворожу РСЗВ "Ураган" на Донеччині (відео)

Сили спеціальних операцій за допомогою ударного дрона уразили РСЗВ БМ-27 "Ураган" та місце перебування її екіпажів на тимчасово окупованій території Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Повідомляється, що у Благодатному ССО відпрацювали по місцю зберігання РСЗВ БМ-27 "Ураган" та місцю розташування екіпажів зазначених систем. Крім того, в районі Покровська здійснено ураження місце накопичення особового складу противника.

"У ніч на 16 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій здійснили ураження ворожих цілей на тимчасово окупованій території в Донецькій області з використанням ударних БпЛА FP-2", - зазначили у ССО.

Удари ЗСУ по техніці та логістиці окупантів

Раніше ми писали про те, що ударні безпілотники ГУР у тимчасово окупованому Криму ліквідували кілька радіолокаційних комплексів та корабельний гелікоптер росіян.

Зокрема, у ніч з 1 на 2 листопада ГУР атакувало пункт управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", який перебував на бойовій позиції, а також російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е у Криму.

Також вночі 1 листопада на території Московської області пролунали потужні вибухи. ГУР успішно знищило одразу три нитки стратегічного нафтопродуктопроводу "Кольцевой".

Окрім того, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали ударів по низці військових цілей російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької області та у Криму.