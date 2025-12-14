ua en ru
ССО уразили потяг з пальним для військ РФ у Криму

Неділя 14 грудня 2025 14:59
ССО уразили потяг з пальним для військ РФ у Криму
Автор: Наталія Кава

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали ударів по низці військових цілей російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької області та у Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Зазначається, що для ураження застосовувалися ударні безпілотники FP-2.

Зокрема, в окупованому Криму поблизу населеного пункту Янтарне українські дрони уразили потяг з паливно-мастильними матеріалами для армії РФ під час його руху. Також під удар потрапила нафтобаза в районі населеного пункту Батуміне.

Крім того, в Донецькій області у Марʼянівці ССО уразили станцію радіоелектронної боротьби "Волна-2", а поблизу Докучаєвська - центр підготовки операторів FPV-дронів.

"Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії", - підписано відео.

Раніше ми писали про те, що ударні безпілотники ГУР у тимчасово окупованому Криму ліквідували кілька радіолокаційних комплексів та корабельний гелікоптер росіян.

Зокрема, у ніч з 1 на 2 листопада ГУР атакувало пункт управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", який перебував на бойовій позиції, а також російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е у Криму.

Також вночі 1 листопада на території Московської області пролунали потужні вибухи. ГУР успішно знищило одразу три нитки стратегічного нафтопродуктопроводу "Кольцевой".

Крим Сили спеціальних операцій
