Ілюстративне фото: ССО уразили потяг з пальним для військ РФ у Криму (sof.mil.gov.ua)

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали ударів по низці військових цілей російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької області та у Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Зазначається, що для ураження застосовувалися ударні безпілотники FP-2. Зокрема, в окупованому Криму поблизу населеного пункту Янтарне українські дрони уразили потяг з паливно-мастильними матеріалами для армії РФ під час його руху. Також під удар потрапила нафтобаза в районі населеного пункту Батуміне. Крім того, в Донецькій області у Марʼянівці ССО уразили станцію радіоелектронної боротьби "Волна-2", а поблизу Докучаєвська - центр підготовки операторів FPV-дронів. "Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії", - підписано відео.