Главная » Новости » Война в Украине

В ССО показали видео уничтожения артиллерийского склада россиян на Луганщине

Украина, Среда 17 декабря 2025 17:49
В ССО показали видео уничтожения артиллерийского склада россиян на Луганщине Иллюстративное фото: Силы специальных операций ВСУ (Минобороны Украины)
Автор: Антон Корж

В Силах Специальных операций (ССО) ВСУ показали видео уничтожения артиллерийского склада российских оккупантов. Склад был расположен на временно оккупированной Луганщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО ВСУ.

Отмечается, что поражение склада произошло в ночь на 17 декабря силами подразделений front-strike ССО. Пораженный склад принадлежал 101-й отдельной бригаде материально-технического обеспечения 51-й армии оккупационных войск России.

Склад на территории Луганщины был поражен ударными беспилотниками FP-2. Уничтожено большое количество боеприпасов врага.

"Указанный склад активно использовался для поставки боеприпасов и обеспечения наступательных возможностей войск противника. Силы специальных операций продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии", - говорится в сообщении.

Отметим, удары дронов ССО наносят значительные потери россиянам. Так, недавно операторы ССО с помощью ударного дрона поразили РСЗО БМ-27 "Ураган" и место пребывания ее экипажей на временно оккупированной территории Донецкой области.

До этого подразделения ССО ВСУ нанесли удары по ряду военных целей российских войск на временно оккупированных территориях Донецкой области и в Крыму. В том числе был уничтожен в движении поезд с горючим.

9 декабря в ССО ВСУ показали, как уничтожили несколько крупных складов россиян на временно оккупированных территориях Донбасса. Оккупанты остались без дронов и бензина. А на следующий день ССО показали видео ликвидации ДРГ российских оккупантов в Покровске, за который сейчас идут тяжелые бои.

Силы специальных операций Война в Украине Луганск
